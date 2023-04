"Les voy a sacar ventaja", dice Adán Augusto sobre encuesta de Morena

A-AA+

MÉRIDA, Yuc., abril 21 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, afirmó que es importante que la 4T llegue a Yucatán en 2024 para que la transformación del país se vaya consolidando.

En visita a esta ciudad, y al ser interrogado sobre la división de Morena en Yucatán, donde fundadores del partido aseguran que están siendo relegados por ex panistas y ex priistas afirmó que "yo no hablo de asuntos de partido. No me meto en la vida de los partidos y no opino".

Sobre las encuestas rumbo a la Presidencia, algunas de las cuales lo ubican como puntero sobre las demás "corcholatas" presidenciales, el secretario de Gobernación confió en seguir avanzando, incluso en la encuesta que realizará Morena y aseguró que "también les voy a sacar ventaja".

Este viernes el secretario de Gobernación estuvo de visita en la capital yucateca, donde tuvo un encuentro a puerta cerrada con empresarios y políticos yucatecos en un local ubicado al poniente de la ciudad.

A esta reunión acudieron, además de los senadores de Morena, Verónica Camino Farjat y Raúl Paz Alonzo, algunos políticos que todavía se identifican con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), como Mauricio Sahuí, Angélica Araujo Lara, Jorge Carlos Berlín Montero, y exfuncionarios de los gobiernos de Ivonne Ortega y Rolando Zapata.