Ley de Cannabis se debatirá en febrero: Miguel Ángel Mancera

CIUDAD DE MÉXICO, enero 9 (EL UNIVERSAL).- El coordinador del PRD en el Senado de la República, Miguel Ángel Mancera Espinosa, anunció que en el periodo ordinario de sesiones que comienza el 1 de febrero se le dará prioridad a la expedición de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis.

En entrevista, el exjefe de gobierno de la Ciudad de México informó que hay acuerdos entre los grupos parlamentarios para darle celeridad a este asunto que está pendiente desde la pasada legislatura.

"Tiene que salir cannabis. Es un pendiente que tenemos con la gente, ya resolver este asunto de cannabis, está muy platicado, y sí hay, digamos, voluntad política, hay acuerdos como para que salga cannabis, debe salir. Sí hay acuerdos suficientes como para impulsarlo y que salga y que México dé ese paso", expresó.

Mancera Espinosa destacó que en la elaboración del dictamen, las comisiones correspondientes tendrán que trabajar en el tema del gramaje que será permitido y el tratamiento penal y administrativo que se le dará a los infractores.

Indicó que no hay duda de que la nueva legislación será benéfica para todo el país. "No tengo duda que va a beneficiar en la parte industrial, no tengo duda que va a beneficiar en la parte de salud, y tampoco tengo duda que va a beneficiar en la regulación para el consumo", puntualizó.

El legislador perredista adelantó que se elaborarán dos dictámenes, ya que se abordará por separado el tema de la industrialización del cáñamo, es decir, el cannabis no psicoactivo.

"Sí, es muy deseable que ya salga la de mariguana, que ya salga, y trabajar además la de cáñamo, para que no nos perdamos, porque ya en todos lados se están anunciando los productos de cáñamo, ustedes los ven: pomadas, bebidas, hasta en la televisión los anuncian y nosotros no tenemos legislación aún", explicó.