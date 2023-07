Ley de Protección Animal de Querétaro deja fuera a los toros

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 2 (EL UNIVERSAL). - Antonio Franyuti, director general en México de la Animal Heroes, calificó de corta la iniciativa para crear en Querétaro la Ley para el Bienestar Animal, y entre otros puntos, excluye de ser animales sintientes a los toros, gallos, lo que demuestra que no se quiere tocar intereses de quienes promueven tradiciones crueles.

Crear la ley es ya un avance, sin embargo, temas como crear un registro sin obligar a colocar un chip, hace que se convierta en un esquema que, en la práctica sea imposible de aplicar. Queda como una legislación estética, así como se plantea.

Reprobó que se busque mantener la cría y venta de animales, debería haber mano dura, tener lineamientos estrictos, además de obligar a que esos animales salgan esterilizados, llevaría a animales muy caros que pocos quieran o puedan pagar.

"Las leyes referentes están en Ciudad de México, pero Querétaro, por ejemplo, en cuestión de Código Penal y castigo al maltrato animal va bien, tan es así que aquí han entrado personas por maltrato animal... Lo que no va bien es el tema de otros animales, de cría y venta", dijo.

Es necesario que los legisladores se acerquen a especialistas para generar una reforma útil, que verdaderamente pueda aplicarse. "Siempre creemos que una legislación suele ser avance, aquí en esta propuesta hay avances, sin embargo, como siempre, no se atrevieron a tocar los temas delicados, no se atreven a enfrentarse a intereses de personas, de empresarios importantes de Querétaro que buscan defender estas tradiciones crueles, esto pasa con estos legisladores, le tienen miedo a esos intereses.

"Asimismo nos gustaría que protegieran a todos los animales, no solamente a los perros y a los gatos, pero sabemos que el interés de muchos de ellos sólo es quedar bien y no acercarse a las organizaciones para que los asesoremos", indicó.

Existen aportes que podrían ser importantes, pero la falta de claridad en la propia legislación provoca que puedan quedar únicamente en papel, uno de ellos es el de crear el Registro Estatal de Animales, pero al no obligar a que se les coloque un chip, queda como una propuesta inoperante.

En Querétaro los legisladores evitaron tomar acciones que les generaran problemas como en la capital lo que podría clasificarse como dar atole con el dedo a la ciudadanía, para hacerla creer que se cuenta con una buena legislación, cuando en realidad es una especie de maquillaje.