Liberan a Juan Loredo Foyo, acusado de hackear al portal VisitMéxico

La jueza Gabriela Concepción Carrillo decretó la no vinculación a proceso de Juan Sergio Loredo Foyo, director general de la empresa Tecnocen y exproveedor de tecnología de VisitMéxico, quien presuntamente estuvo involucrado en el hackeo del portal en julio del año pasado.

En un comunicado, Braintivity, compañía demandante y administradora de la plataforma gubernamental, dio a conocer que la jueza tomó esta decisión el domingo tras hacer un ejercicio de justipreciación y al considerar que no se colmaban la totalidad de los elementos del tipo penal a efecto de que se mantuviera el proceso judicial contra Loredo Foyo, por el delito de extorsión.

"Esto no implica que se dé por terminada la pretensión del estado en contra del multicitado imputado, ya que esta es solo la parte inicial en el proceso y puede ser recurrido aun ante la superioridad judicial, y la judicial federal en nuestra calidad de víctimas de delitos desplegados por Loredo Foyo y la empresa Tecnocen.

"Braintivity interpondrá los recursos legales a su alcance, a efecto de inconformarse con dicha resolución, aunado al seguimiento de las denuncias penales también interpuestas, hasta la conclusión de las mismas", señaló la compañía que dirige Marcos Achar.

El viernes, Braintivity informó la detención de Loredo Foyo en la Ciudad de México y explicó que sería traslado a Quintana Roo para continuar con el proceso penal.

Además de Braintivity, la Secretaría de Turismo (Sectur) dio a conocer en agosto que interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra quien o quienes resulten responsables, por presuntos actos ilícitos y daños relacionados con la imagen turística de México.

En contraparte, Loredo Foyo levantó una denuncia contra Miguel Torruco, titular de la Sectur, ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por culpar a Tecnocen de hackear VisitMéxico.

Considerada la puerta de entrada a la principal estrategia de promoción y digitalización turística del país, VisitMéxico fue motivo de burla a inicios de agosto por parte de exfuncionarios, empresarios y usuarios de redes sociales debido a inconsistencias en la información y en la traducción al idioma inglés, lo que provocó que los nombres de los estados se tradujeran literalmente.

Las pifias del portal VisitMéxico ocasionaron un importante daño a la reputación del país a escala internacional, el cual urge resarcir cuanto antes, exigió en ese momento el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).

Con motivo de la disolución y liquidación del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) que ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el portal VisitMéxico pasó a depender de la Sectur para continuar ofreciendo los servicios digitales de promoción turística, la cual celebró con Braintivity un convenio de concertación para la continuidad y operación de la plataforma.

La estrategia planteó la administración, operación y uso del portal VisitMéxico, así como de sus micrositios conocidos como dominios, para las acciones de información, promoción y digitalización de la oferta turística de México.