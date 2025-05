CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El pasado 7 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que su gobierno esté pensando en la nacionalización de alguna televisora, pero señaló que hay libertad de expresión.

Durante su conferencia matutina, la mandataria llamó a que el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, pague sus impuestos y señaló a la televisora de difundir mentiras.

"Hay libertad de expresión y cada quien puede decir, también el dueño de TV Azteca también dice muchísimas cosas. No quiere decir que estemos de acuerdo con lo que dice Paco, no es nuestra intención lo que plantea Paco. No es la intención del Gobierno de México ni mucho menos, pero hay libre expresión", expresó.

Aunado a ello, aseveró: "Nosotros no estamos pensando en eso, no estamos pensando en la nacionalización de ninguna televisora".

Finalmente, aseguró que la televisora del Ajusco dice mentiras. "No es la intención del Gobierno de México ni mucho menos, pero hay libre expresión. El problema aquí es que escuchen ustedes este canal, esta televisora. Si nosotros pusiéramos el `Detector de Mentiras´ dedicado a la televisora, no acabaríamos todas las mañaneras. Es mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira tras mentira, pero hay libertad de expresión.

Salinas Pliego reacciona a rechazo de Sheinbaum sobre "nacionalización" de TV Azteca

Ante ello, el fundador de Grupo Salinas reaccionó al respecto, considerando que "yo creo que los mentirosos son los de Morena". "Ahhh mira, que bueno que aclaran que no van a expropiar @Azteca, o sea que todavía no somos Venezuela, ya casi, pero falta y que dicen que si hay libertad de expresión, jajaja".

Asimismo, lanzó un dardo al expresidente Andrés Manuel López Obrador. "Yo creo que los mentirosos son los del @PartidoMorenaMx, empezando por AMLO que prometió un montón de cosas y se la paso dándoles largas a sus seguidores y no les cumplió con nada", manifestó el magnate.

Finalmente, invitó: "Si alguno de ustedes tienen alguna prueba de sus mentiras coméntalas aquí en esta publicación, solo para que no se les olvide quienes son los mentirosos".

Paco Ignacio Taibo II plantea "nacionalización" de TV Azteca

El pasado 4 de mayo, se llevó a cabo el Consejo Nacional de Morena, donde hubo un personaje que se volvió protagonista del evento.

Se trata de Paco Ignacio Taibo II, quien sugirió la "nacionalización" de TV Azteca, tras señalar que algunos empresarios no pagan impuestos.

Por medio de la plataforma X, se compartió un video donde se observa al director del FCE asegurar que hay empresarios que "transan a la nación".

"Cada vez que tengo que poner mis pagos de hacienda, el hígado se me retuerce cuando pienso que hay... voy a tratar de usar adjetivos suaves contra mi costumbre, donde hay empresarios que se niegan a hacer su cobro obligatorio, que transan a la nación, mientras que los ciudadanos cumplimos rigurosamente", expresó.

Aunado a ello, sugirió: "Yo me pregunto, ¿por qué el partido no está discutiendo medidas como la nacionalización por razones de salud nacional del canal 13 de televisión? No es que lo proponga, es que tenemos que conversar todos estos temas".