Nueva Opción de Licencia Permanente en Semovi

Mientras personal de la Secretaría de Movilidad (Semovi) ultiman detalles en instalación del macromódulo para el trámite de licencias de conducir permanentes en Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco, usuarios dijeron estar listos para adquirirla y esperan "que sea rápido".

"Yo creo que más de tres o cuatro horas, máximo, ya sería mucho tiempo, lo que esperaría es que sea rápido porque tengo cosas que hacer", dijo Elías Arriaga, quien buscará agendar su cita para la apertura del trámite de licencias permanentes.

Arriaga dijo que espera que la gestión sea rápida porque en su trabajo necesita contar con licencia de conducir y, "tengo un lapso de una semana para hacer el trámite, es lo que me dieron de plazo, entonces no me gustaría tardarme mucho".

El trámite de licencias para conducir tipo permanente se habilitará este sábado 16 de noviembre a las 9:00 horas en el macromódulo que la Semovi instaló en la puerta 7 de Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, el cual tendrá una capacidad de expedición de 15 mil licencias por día.

Miguel Ángel Pérez, quien planea renovar su licencia después de cuatro años vencida, dijo que espera que sea en dos o tres horas, "tomando en cuenta que cuando yo la saqué tardaron más o menos eso, igual depende de qué tanta gente haya los primeros meses".

La razón por la que Pérez aprovechará el trámite de la licencia permanente, que estará disponible durante un año, es "porque así ya no tengo que preocuparme si ya se me venció o sigue vigente, y ya no estar pagando por la licencia cada tres años".

Trabajadores señalaron que la capacitación del personal para la gestión de la licencia permanente se llevó a cabo este viernes. Además, tres unidades de tesomóvil para expedir documentos como acta de nacimiento certificada, registro civil, matrimonio, defunción, entre otros, también estarán en operación en el macromódulo de la Magdalena Mixhuca.