Liconsa debe comprobar pago a productores de leche en 2020: INAI

Liconsa debe hacer públicas las facturas, tickets, recibos o cualquier otro documento correspondiente a los pagos realizados a productores relacionados con el rubro de "Adquisición de Leche Nacional" durante el ejercicio fiscal 2020, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Lo anterior derivado de una solicitud de transparencia interpuesta por un particular, quien pidió prueba de los pagos realizados a más de cinco mil productores, quienes han venido denunciando deudas por más de 200 millones de pesos.

"Hay por lo menos cinco mil productores de leche, según la Federación Mexicana de Lechería que reconoce que durante la emergencia sanitaria implementada en atención al virus del COVID-19, porque esto se pide todo el 2020, alrededor de cinco mil productores de leche han manifestado o presentan retrasos por parte de Liconsa en el pago de sus productos, lo que además complica la entrega de pedidos ya programados", señaló el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas al presentar el proyecto ante el pleno.

El funcionario recordó que una institución como Liconsa respalda los programas sociales más importantes para garantizar el desarrollo nutricional de la infancia y de los adultos mayores de 60 y más, en términos globales, casi nueve millones de mexicanos, por lo que es importante que exista una versión pública de los documentos que comprueben el pago a los productores.

"La versión pública es la clave de la factibilidad del acceso a un documento y si creemos en la máxima publicidad como regla, la excepción solo es la reserva exacta, específica o la confidencialidad específica", acotó.

Al momento de recibir la solicitud de transparencia, Liconsa, a través de la Subgerencia de Operaciones Bancarias, manifestó que no cuenta con la información solicitada, pues únicamente se encarga de realizar los procesos de dispersiones a los Centros de Trabajo conforme a sus controles de solicitud, mientras que la Subgerencia de Recepción y Maquila de Leche manifestó que no es competente para atender la solicitud.

Inconforme con la respuesta, el solicitante interpuso un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó que Liconsa únicamente le proporcionó una conversación interna, sin adjuntar la información requerida.

En alegatos, el sujeto obligado modificó su respuesta inicial y comunicó que la información solicitada consta de 82 mil 354 fojas, e indicó el costo total a pagar por concepto de la reproducción de las copias simples, que podrán recogerse en las oficinas de su Unidad de Transparencia, una vez acreditado el pago correspondiente.

En el análisis del caso, los comisionados determinaron que si bien Liconsa modificó su actuar y localizó diversa información, fue omiso en ofrecer a la particular el acceso a la documentación localizada en todas las modalidades de entrega que fueron solicitadas.

"Por otra parte, al modificar su respuesta, el sujeto obligado hizo evidente que faltó a los principios de congruencia y exhaustividad, que implican que, en materia de transparencia, exista concordancia entre el requerimiento formulado por la particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, y que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados", expusieron.

Además, el sujeto obligado se limitó a ofrecer la entrega de la información solicitada, únicamente en copia simple, sin mencionar la opción de consultar la información directamente, tampoco se le señaló que las primeras 20 copias no tienen costo, ni comunicó que los documentos podían ser enviados mediante correo certificado, cubriendo los costos de envío y de reproducción.

Por lo anterior, el Pleno del INAI revocó la respuesta de Liconsa y le instruyó realizar una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades competentes, localizar las facturas, tickets, recibos o cualquier otro documento correspondiente a los pagos realizados a productores relacionados con el rubro de "Adquisición de Leche Nacional" durante el ejercicio fiscal 2020 y entregue a la persona recurrente, versión pública de los documentos localizados.

Desde el mes septiembre de 2020 más de 10 mil pequeños y medianos productores de leche de 20 estados del país denunciaron irregularidades en el proceso de pago del producto que entregan a Liconsa, con el argumento de la pandemia de coronavirus.

"Desde los primeros meses del año hubo interrupciones en los pagos, mientras que la entrega de leche fluida para programas sociales de distribución, no se interrumpió en ningún momento", afirmó el dirigente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, Álvaro González Muñoz a través de un comunicado.

Los productores sostienen que Liconsa les debe más de 200 millones de pesos.