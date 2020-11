Líder del RSP niega vínculos con Elba Esther

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El líder del nuevo partido mexicano Redes Sociales Progresistas (RSP), José Fernando González, negó este viernes que su suegra, la poderosa exlíder sindical Elba Esther Gordillo, esté "vinculada" con su partido y aseguró que la nueva formación quiere representar una "tercera vía" entre el Gobierno y la oposición.



"Estamos muchas personas que la apreciamos, que la queremos, pero ella no participa en ningún organismo de gobierno ni es militante ni está en la toma de decisiones", dijo en entrevista con Efe González, quien subrayó: "No está vinculada al partido".

Conocida como La Maestra, Gordillo dirigió durante más de dos décadas el poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) e influyó en varios Gobiernos hasta que en 2013 se opuso a la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y fue encarcelada por corrupción, algo de lo que fue exonerada en 2018.

"Es mi suegra, es la abuela de mis hijos, la mamá de mi esposa y tengo profunda y estrecha relación familiar y personal con ella, humana y cariñosa", dijo González, quien también está vinculado al mundo docente, pues ha sido profesor y ha ocupado cargos en la Secretaría de Educación Pública.

Sin embargo, el líder de RSP aseguró que "de ninguna manera" Gordillo será candidata del partido en las elecciones intermedias del próximo año porque no es militante y dijo desconocer si pretende volver a la política: "No me lo ha comentado a mí jamás".

Se ha especulado mucho sobre el regreso político de la Maestra, quien tras ser exonerada se declaró víctima de una "persecución" de Peña Nieta y apoyó al presidente Andrés Manuel López Obrador para suprimir la reforma educativa.

EL PARTIDO DE LA "TERCERA VÍA"

Aunque acaba de recibir el registro de nuevo partido político por parte del Tribunal Electoral, RSP nació hace tres años como movimiento social y en 2018 apoyó la candidatura presidencial de López Obrador y de su izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

González explicó que comparten con el mandatario que el país vive "un momento de agotamiento político" y coinciden en la necesidad de llevar a cabo "un cambio de régimen" que erradique la corrupción, la desigualdad y la violencia.

No obstante, se opone a la "polarización" que genera López Obrador y tampoco quiere acercarse a la oposición de lo que llama el "PRIANRD" (Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática), puesto que representan a "la vieja élite de poder".

"Queremos crear una alternativa, una tercera vía frente al radicalismo de derecha y de izquierda que se están presentando en el país, observando lo mejor de cada modelo", explicó el líder de RSP.

"Algunos representan a la élite empresarial y financiera y el Gobierno está al lado de los más desfavorecidos, pero nadie está hablando de las clases medias que son muy importantes. Nadie está hablando por la clase media empobrecida y los 12 millones de personas que han perdido sus empleos" por la pandemia, dijo.

El 6 de junio de 2021, el nuevo partido tendrá que pasar su primera prueba con la celebración de las elecciones a la Cámara de Diputados y a 15 de los 32 Gobiernos estatales, en lo que se consideran los mayores comicios de la historia de México.

"Tenemos grandes expectativas para las elecciones", dijo González, quien aseguró que el partido, con 470,000 militantes, ya está desplegado en todo el territorio.

RSP no irá a las elecciones en coalición con otros partidos porque se lo impide la ley al ser una nueva formación, pero abre la puerta a que sus futuros diputados busquen una "alianza legislativa que privilegie el progreso, la defensa de las libertades y la defensa de la empresa".