Líder morenista come una tortuga protegida
Villahermosa, Tab.- El dirigente municipal de Morena en Macuspana, Antonio Silvan Peralta presumió en sus redes sociales haber consumido Tortuga "Guao", una especie protegida en México.
El líder del partido guinda en la tierra de López Obrador, posteó imágenes de una gira de trabajo por varias localidades del municipio, y agregó fotos de sus actividades, entre ellas una que ha causado polémica pues se le ve comiendo un "guao" asado, una especie protegida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El fin de semana pasado, iniciamos la primer Jornada de Elecciones de los Comités en Defensa de la Transformación en las Localidades. Me dio mucho gusto realizar las asambleas en la zona de los Ríos del CI. De los Bitzales", reseño en su cuenta de Facebook donde aparece como Toño Silvan.
En Tabasco las autoridades federales y estatales han prohibido la pesca y consumo de esta tortuga llamada "guao", aunque existen las llamadas UMAs (Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre), las cuales son granjas autorizados para comercializar esta especie, de manera ordenada.
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