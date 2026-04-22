Lidera Sheinbaum aniversario de la defensa de Ver.

ALVARADO, Ver.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el 112 aniversario de la defensa del puerto de Veracruz, donde declaró que la soberanía la llevan las mexicanas y los mexicanos "marcada con fervor".

En Alvarado, a lado de integrantes de su gabinete; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar; la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo; y la gobernadora Rocío Nahle, la mandataria federal dijo a los elementos de la Secretaría de Marina (Semar) que el amor al pueblo y a la patria siempre vencen al entreguismo y la ambición.

Al señalar que la soberanía fue amenazada en esta entidad, expresó que "el pueblo de México y el pueblo de Veracruz, y los cadetes de la Marina, resistieron": "Porque la soberanía la llevamos las y los mexicanos marcada con fervor".

Sheinbaum tomó protesta al personal de cadetes de la Secretaría de Marina, los cuales juraron lealtad a la Bandera de México.

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Reiteró que México es una nación libre, independiente y soberana, además que las personas mexicanas son generosas, unidas ante la adversidad y responden con dignidad.

"Y ese mismo espíritu es el que hoy ustedes, cadetes, están llamados a honrar, porque ser marino no es solamente portar un uniforme, es asumir una vocación de vida; la lealtad que los mantiene firmes en todo momento; la honestidad que orienta cada una de sus acciones; la disciplina forjada en la fortaleza y en la confianza en ustedes mismos y en su compañera o compañero. También el amor a la familia que es raíz y sostiene a mexicanas y mexicanos.

"Y sobre todo, el amor a la patria que da sentido a todo lo que hacemos. La Armada de México es una institución al servicio del pueblo, defiende nuestras costas y mares, protege la soberanía nacional, auxilia en desastres naturales, salva vidas, acompaña a las comunidades en los momentos más difíciles. Por eso cuando hoy juran bandera, no solo se comprometen con una institución, se comprometen con los millones de mexicanas y de mexicanos que confían en ustedes, que esperan de ustedes lo mejor.

Comentó que México necesita marinos valientes, íntegros, honestos, con honor, con deber, con lealtad y patriotismo.