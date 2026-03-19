Liderará Cárdenas comisión de petróleo

Pueblo Viejo, Ver.- Al reivindicar la soberanía energética, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la creación de la Comisión Consultiva del Petróleo, la cual tendrá el objetivo de emitir recomendaciones en la toma de decisiones sobre la visión energética del país y de Pemex, la cual será encabezada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Al encabezar en Pueblo Viejo, Veracruz, la ceremonia por el 88 aniversario de la promulgación de la Expropiación Petrolera, la Jefa del Ejecutivo destacó que Cárdenas Solórzano —presente en el acto— ha luchado toda su vida por la soberanía energética y por la democracia en México.

La Mandataria federal agradeció al excandidato presidencial e hijo del general Lázaro Cárdenas haber aceptado encabezar esta nueva comisión.

"Me da mucho gusto que esté con nosotros el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por muchas razones. La primera: 18 de marzo. No sólo hijo del general, sino que toda su vida se ha dedicado a luchar por la soberanía energética. Segundo: porque nos enseñó, allá por 1988, que la lucha por la democracia se construye con el pueblo de México. Cuauhtémoc Cárdenas debería haber sido el presidente de la República en 1988, pero ese fraude electoral nos arrebató esa posibilidad, como nos la arrebataron también en 2006 con el presidente [Andrés Manuel] López Obrador.

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"Gracias, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por su lucha, por su historia, por lo que significa para el país y, además, por haber aceptado ser parte de este Consejo que nos ayude a tomar decisiones sobre la visión energética de México y Petróleos Mexicanos".

Víctor Rodríguez Padilla, director de Pemex, detalló que la Comisión Consultiva del Petróleo estará orientada al análisis estratégico de las tendencias y perspectivas nacionales e internacionales de la industria de los hidrocarburos con la finalidad de emitir opiniones y recomendaciones.

Acompañada por su gabinete legal y ampliado, Sheinbaum Pardo defendió la política energética de su gobierno y afirmó que México vive una nueva etapa orientada a robustecer la soberanía nacional mediante el rescate de Pemex, el fortalecimiento de las empresas públicas y la reducción de la dependencia energética del extranjero.