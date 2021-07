Lideresa de Madres Buscadoras de Sonora recibe otra amenaza de muerte

Ceci Patricia Flores Armenta, lideresa de las Madres Buscadoras de Sonora, recibió de nuevo amenazas de muerte para que deje de buscar a personas desaparecidas.

En entrevista para EL UNIVERSAL vía telefónica, la rastreadora que se encuentra en un lugar remoto, acogida por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), expresó: "Hasta que encuentre a mis hijos dejaré de buscar".

"Estoy bajo resguardo, pero este día -miércoles 28 de julio- tendré una reunión por Zoom con funcionarios de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), porque necesito que se agilicen las investigaciones para que yo pueda volver a búsquedas de campo", expresó.

"Son fregaderas -recriminó- que la Fiscalía de Sonora no pueda rastrear el número de teléfono de donde me están amenazando, este día hablé con uno de los titulares para darle los detalles de esta nueva amenaza".

La lideresa del colectivo denunció que este día también les hackearon dos perfiles de cuentas que manejan la página de Facebook de Madres Buscadoras de Sonora, porque están intentando "tumbarla".

Alertó: "Quieren desaparecer la página Madres Buscadoras de Sonora y a la líder".

Mi pregunta de todos los días desde que entré a la Ciudad de México es ¿a quién le beneficiaría mi desaparición y la desaparición de la página Madres Buscadoras de Sonora?, ¿quién sería beneficiado con estas desapariciones?.

Dijo que pese a que persisten las amenazas de muerte en su contra, las búsquedas van a continuar porque no es la única madre con hijos desaparecidos.?"Seguimos recibiendo amenazas de muerte, no entendemos el porqué querer matarnos cuando no buscamos culpables, ni justicia, lo único que queremos es traer a nuestros hijos a casa".

¡Por favor, devuélvanme a mis hijos!, clamó.

Este grupo de búsqueda con sede en la capital del estado, tiene presencia en Villa Juárez, Cajeme, Huatabampo, Navojoa, Guaymas, Caborca, Nogales, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Hermosillo y en el resto de los municipios de Sonora tienen una representante.

Desde su creación, el 4 de mayo del 2019, las Madres Buscadoras de Sonoras han localizado poco más de 500 cuerpos, 300 personas con vida entregadas a sus familiares y han localizado 300 fosas clandestinas.