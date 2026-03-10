logo pulso
Lilia Aguilar acusa a Morena de agresiones en redes sociales

La diputada del PT Lilia Aguilar reporta insultos constantes en redes sociales por parte de militantes de Morena.

Marzo 10, 2026 05:30 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- En la sesión ordinaria de este martes, la diputada

Lilia Aguilar
, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa de reforma

al Código Penal, en materia de ciber acoso, y aprovechó su turno para denunciar que ha sido víctima de agresiones a través de las redes sociales por estar en contra de la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.
En tribuna, acusó directamente a los militantes de Morena y del régimen de insultarla con diversos adjetivos, como "chueca, Cuasimodo, la chueca del bienestar, traidora, todos estos han sido insultos que sean me han proferido en los últimos siete días de manera constante y viral en las redes sociales".
"Los enemigos no son los adversarios ni los que piensan diferente, no son la oposición ni los que de dentro podemos tener opiniones diversas... Vengo a hacer un llamado para que no se utilicen las formas de dominación que se han repetido por un grupúsculo de nuestro movimiento, porque acepta a todos, porque en el momento en que nos dicen traidores y van a perseguirnos, por mis bienes, que por cierto están debidamente declarados, si son públicos porque yo así lo he decidido, porque no tengo nada que esconder y porque todos mis bienes son lícitos", expresó.
La legisladora petista hizo un llamado a sus aliados de Morena para terminar con el ciberacoso y a terminar con la corrupción que existe dentro del movimiento que integra a Morena, PT y PVEM.
"Asumimos el ataque, nunca pensamos que vendría de nuestros hermanos de clase, nunca, pero somos firmes en nuestro planteamiento de fortaleza y de pluralidad, es por eso qué hago un llamado a la unidad, porque han querido atacarme personalmente, porque han querido personalizar su incompetencia para escuchar, atacando solo mi físico. Andrés Manuel dijo una vez que este movimiento solo lo podía acabar este movimiento, la intolerancia, el sectarismo, los pleitos por los puestos y la desviación de los ideales del movimiento, como la corrupción, que hoy claramente se da dentro de nuestro movimiento, pero nosotros no vamos a dar un paso atrás", dijo.

