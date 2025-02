Postura de Lilia Mónica López Benítez ante Reforma Judicial

Lilia Mónica López Benítez, magistrada consejera de la Judicatura Federal, denunció presuntas irregularidades en la elección judicial de junio mediante su cuenta de X.

Informó que el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió por parte del Senado de la República la relación de personas que contenderán en el proceso electoral extraordinario.

Sin embargo, manifestó su "sorpresa" al aparecer en la lista, pese a no haberse postulado y haber presentado previamente su declinación ante el Senado.

De acuerdo con López Benítez, ella informó al Consejo de la Judicatura Federal sobre su declinación y su desinterés de postularse en esta elección.

Refirió que su posición en contra a la reforma judicial "siempre ha sido clara": "NO a la reforma NI al desaseo que últimamente estamos presenciando", escribió la consejera.

López Benítez sí aparece en el Listado del Senado

La consejera Lilia Mónica López sí aparece en el listado enviado por el Senado, de personas Candidatas para los cargos a elección del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (2024-2025) publicado el 16 de febrero.

De acuerdo con el documento, en la casilla del poder que la postula, la consejera aparece como en funciones (EF) en el apartado de Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).

Magistrada Lilia Mónica declinó en octubre de 2024

En octubre de 2024, López Benítez entregó al Senado de la República su renuncia como integrante del Consejo de la Judicatura Federal. Además, declinó del proceso de elección popular.

La magistrada ha sido una fuerte opositora hacia la reforma judicial, por considerar que se antepone a los principios de Justicia del país.

En aquel entonces aseveró que "más de 30 años como juzgadora" avalaban su "compromiso con la imparcialidad".

En noviembre del año anterior, declaró que no emitiría cartas de recomendación para participar en la elección de juzgadores porque "no comparte la reforma" y "no la apoyará de ninguna manera".

"¿En verdad creen que me prestaría a ese juego?", cuestionó Lilia Mónica López en sus redes sociales.