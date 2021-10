Lilly Téllez agradece a AMLO por mensaje tras amenazas de muerte

Este martes, la senadora Lilly Téllez exhibió en redes sociales amenazas en contra de ella y de su hijo luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la legisladora de Acción Nacional convocó a faltarle el respeto en la entrega de la Medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez en el Senado.

Ante las amenazas contra Lilly Téllez, el presidente López Obrador advirtió a sus simpatizantes que "cuidadito" con hacerle daño a otra persona y pidió respetar a los que piensan diferente a su movimiento de transformación.

"Aprovecho para decirles a todos lo que simpatizan con nosotros, cuidadito con hacerle daño a otra persona, hay que respetar, no me gusta la palabra tolerancia, me gusta la palabra respeto, lo digo porque la senadora Lilly Téllez está diciendo que está siendo acosada", dijo el presidente López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

Al respecto, la senadora Téllez agradeció a López Obrador por el mensaje y reiteró que nunca hubo una intención de faltar el respeto de la investidura presidencial.

"Agradezco este mensaje del Señor Presidente López Obrdaor y reitero que nunca hubo intención de faltar al respeto a su investidura, ni a su persona", escribió la senadora panista.

Este martes, en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Téllez descartó que haya hecho un llamado a agredir al Presidente.

López Obrador también señaló que puede haber diferencias con sus adversarios, a quienes llamó conservadores, pero sin agresiones.

"Seguir debatiendo en paz y en tranquilidad, somos distintos, en democracia es garantizar el derecho a disentir, que todos podamos expresarnos, es una transformación profunda como las tres anteriores, y lo estamos logrando de manera pacífica, porque la violencia es lo peor que hay", señaló el Presidente.

---Lilly Téllez pide ayuda a la Policía Cibernética por amenazas contra su hijo

A través de redes sociales, la senadora Lilly Téllez solicitó este martes ayuda a la Policía Cibernética luego de que recibió amenazas contra ella y su hijo.

La senadora de Acción Nacional exhibió las amenazas de muerte, de apedrearla y de rayar su auto, luego de que este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que Lilly Téllez convocó a que lo agredieran en el Senado en la entrega de la Medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez.

El Presidente se disculpó con Ifigenia Martínez e informó que no asistiría al Senado porque "una legisladora del bloque conservador está convocando a que se me falte al respeto y considero que no debemos caer en ninguna provocación que ayude a la élite del poder económico y político, ni a sus empleados y voceros".

"Que aclaro, tiene todo su derecho a manifestarse y a expresarse, pero yo también no puedo exponer la investidura presidencial y no voy a ir a que se me falte al respeto y se haga un escándalo, imagínense. Pero qué necesidad", agregó.