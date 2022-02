Lilly Téllez da positivo a Covid

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- La senadora Lilly Téllez informó a través de redes sociales que tiene Covid-19 y que no ha perdido el antojo por los chocolates "y eso es seguro buen síntoma".

"Tengo COVID, me guardaré en casa para recuperarme. No he perdido el antojo por los chocolates y eso seguro es buen síntoma", escribió la legisladora de Acción Nacional.

Tras dar a conocer su diagnóstico, la senadora sonorense agradeció las muestras de pronta recuperación, entre ellas las de la diputada Margarita Zavala.