Lilly Téllez escribe a AMLO lista que describe a "El Chapo"

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una disculpa por llamar "El Chapo" a Joaquín Guzmán Loera, la senadora panista Lilly Téllez escribió al jefe del Ejecutivo una lista que describe al narcotraficante.

A través de redes sociales, Téllez le dijo al Presidente: "Aquí una lista que describe al 'Chapo' Guzmán, para que a usted no le tiemble la voz cuando se refiera a ese asesino".

Asimismo, la legisladora de Acción Nacional, señaló los calificativos para "El Chapo" Guzmán:

Sanguinario

Cruel

Bestial

Despiadado

Palurdo

Vulgar

Zafio

Granuja

Rastrero

Infame

Miserable

Perverso

Ruin

Despreciable

Mezquino

Al referir que en gobiernos anteriores había delincuentes de cuello blanco, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia mañanera de este martes que se llegó a decir que Joaquín "Chapo" Guzmán Loera estaba entre los hombres más ricos del mundo.

"Se llegó a decir de que 'El Chapo' estaba entre, no me gusta decirle así; Guzmán Loera, ofrezco disculpa, estaba entre los hombres más ricos del mundo", declaró el Presidente.