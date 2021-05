Línea 12: Enrique y el último beso que le dio a Nancy

La cara lo dice todo, Enrique no para de llorar. La noche del lunes invitó a cenar a su novia, Nancy Lezama, ninguno de los dos sabía se trataba de su última cena.

En redes sociales circula la imagen de la reacción Enrique al enterarse de la muerte de su novia, quien murió por el colapso de un tramo de la Línea 12.

La fotógrafa Clara A. Hernéndez compartió en sus redes sociales la imagen del joven y la acompañó de una declaración de la persona donde señala que se enteró del accidente al llegar a su casa, luego de su encuentro con Nancy.

"Mi Nancy, me dio mi último beso, fuimos a cenar y la fui a dejar al metro, al llegar a mi casa supe del accidente del metro y después de muchas horas de buscarla por hospitales, me enteré que había fallecido", se lee en redes.

Fotógrafos de esta casa editorial también captaron los instantes posteriores de cuando Enrique recibió la trágica noticia.

Nancy viajaba junto con su hermana Tania en uno de los vagones que se desplomaron en el tramo de la estación Olivos. Regresaba de haber cenado con su novio, quien la acompañó hasta el Metro y esperaba el mensaje de Nancy para saber que ya había llegado a su destino, pero eso nunca pasó.

Tras enterarse de la tragedia ocurrida en el metro, familiares de la joven trataron de comunicarse con ella y con su hermana, pero al no obtener respuesta, salieron en su búsqueda.

--Se despidieron luego de ir al cine

Para Nancy, el lunes era el día de descansar en casa y de no acercarse a la plaza comercial, donde trabajaba. Pero ahí también laboraba Enrique, su novio, que insistió en que acudieran al cine.

La noche del lunes no hubo película, pero sí una cena a la que la pareja invitó a Tania Lezama, hermana de la fallecida, de 22 años.

Los tres pasaron parte de la tarde hasta que llegó la hora de regresar a casa o el Metro cerraría sus puertas.

Ese día, Nancy le pidió a Enrique que no la acompañara de regreso, pues ella iba acompañada de su hermana menor, de 15 años.

Así, la adolescente de 15 años y Nancy abordaron el convoy de la Línea 12, que las llevaría a su hogar. Su novio esperó que le avisara que habían llegado, pero la llamada nunca ocurrió.

Él insistía en marcar al celular de Nancy; sólo obtenía la voz del buzón. Al encender la televisión, supo del desplome del tramo elevado, por el que pasaría el tren en que viajaban su novia y cuñada.

En su recorrido por hospitales, encontraron a Tania Lezama en el hospital de Xoco con el diagnóstico de no volver a caminar. Nancy fue hallada entre los fallecidos.

"Buscamos en todos los hospitales. Por culpa de un gobierno fallido, perdimos a Nancy. (Era) tanto el cinismo de esta gente, que ni siquiera nos ayudaron a buscarla, no nos preguntaban ni cómo iba vestida", dijo la mamá de Enrique.