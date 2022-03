Línea de transporte ofrece $250 mil por muerte de mujer

IXTAPALUCA, Méx.- Por la vida de su hija Mayte, quien murió en la caseta de San Marcos de la autopista México-Puebla, el 6 de noviembre de 2021, la línea de transporte del tractocamión que embistió a varios vehículos y provocó la muerte de 17 personas, le ofrece 250 mil pesos a Teresa Rivas. "Es muy poco lo que ofrecen, con eso no me alcanza ni siquiera para un año, ¿creen que con 250 mil pesos mis nietas van a poder estudiar?, claro que no", dijo la madre de Mayte, quien dejó en la orfandad a dos niñas de ocho y cinco años de edad.

La familia no sólo ha enfrentado la pérdida de la joven de 32 años, sino además a la burocracia que impide que sea indemnizada como lo establece la ley.

Han pasado cuatro meses de su muerte y los seres queridos de Mayte han tenido que sufrir solos para que la empresa responsable del percance les pague la póliza que debe cubrir. "Cómo 250 mil pesos, con eso no voy a poder sacar adelante a mis nietas", denunció Teresa Rivas.

Lo que plantea es que la línea de transporte de carga del automotor que se quedó sin frenos y ocasionó el siniestro, cree un fideicomiso para asegurarle todos los estudios a sus nietas, que por la muerte de su hija están a cargo de ella y de su esposo.

Los representantes legales de la línea de transporte también les ofrecieron la misma cantidad de dinero a los deudos del novio de Mayte y una tía de él, quienes viajaban con la joven, de origen colombiano, pero tampoco la aceptaron.

"Aunque [mis nietas] nos tienen a nosotros, es muy duro que hayan perdido a su mamá", lamenta Rivas.