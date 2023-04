Liquidar Notimex, la mejor decisión, dice Sanjuana Martínez

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- La directora de Notimex, San Juana Martínez se pronunció tras el anuncio del Gobierno de liquidar la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex). En un mensaje publicado en redes sociales la periodista agradeció al presidente por sus palabras al calificarla como una buena periodista, por lo que ella destacó su trabajo al frente de la agencia de noticias.

En la conferencia matutina de este viernes, el presidente señaló que no necesitaban una agencia de noticias al servicio del estado mexicano ya que existía la mañanera para informarse. Al abordar el tema reconoció el trabajo periodístico de San Juana Martínez quien se ha mantenido a cargo de la dirección de Notimex durante los tres años que llevan en huelga.

"La estimo y la considero buena periodista, pero hay quienes dicen que no pero cada quien es libre", dijo el presidente.

Ante la declaración, la directora de la agencia mexicana manifestó que "Liquidar Notimex es la mejor decisión". La noticia fue anunciada por el senador Ricardo Monreal quien reveló que el gobierno se encontraba alistando el cierre de algunos organismos entre ellos un medio de comunicación.

"Combatimos la corrupción en la agencia con más de 150 denuncias ante @FGRMexico por actos de corrupción. Y se vinculó a proceso a ex funcionarios de la admón. pasada" concluyó la periodista.



Notimex cumple 3 años en huelga, la más larga en la historia de un organismo público en todo el mundo

En entrevista con EL UNIVERSAL , la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex), Adriana Urrea, señala la fortaleza y unidad que han mostrado los huelguistas, a pesar de las adversidades, y asegura que la empresa les adeuda hasta ahora, por concepto de salarios caídos, 50 millones de pesos, más los pasivos que se han acumulado con los corresponsales internacionales, que suman cien millones de pesos adicionales.

"Una de las grandes sorpresas que hay sobre nuestro conflicto es que justo se tengan esta huelga con estas características en un gobierno de izquierda, en un gobierno en el que el presidente López Obrador siempre ha destacado la defensa de los derechos laborales. Además, siendo trabajadores del Estado es algo que genera mucha sorpresa, porque no se explica que un gobierno que se dice democrático, de izquierda, tenga este tipo de conflictos", puntualizó.

Adriana Urrea señala que Notimex llega a tres años de huelga con grandes contrastes: por un lado, con todo el reconocimiento jurídico, legal y moral, en todos los procesos colectivos e individuales ganados y solo está pendiente la resolución de la demanda de imputabilidad, que daría la certeza jurídica completa a la huelga.

"La huelga fue declarada legalmente existente, tenemos 42 demandas de reinstalación ganadas, con amparos ganados, tenemos al menos 20 ordenamientos o señalamientos de diferentes instituciones que desmienten los dichos de la empresa y que dan razón a los trabajadores", subrayó.