Llama AMLO a desterrar la manipulación en torno a la guerra

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a todos los pueblos del mundo a hacer una campaña para desterrar el racismo, el clasismo, la corrupción, pero sobre todo la manipulación en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania.

"Yo diría a todos los pueblos del mundo que ya basta de manipulación y que así como hay que erradicar, desterrar el racismo, hay que desterrar la manipulación".

"Es como el caso de las dictaduras, ya no está Franco, pero sigue el franquismo, ya no está Hitler pero sigue la manipulación de Goebbels en los medios de información, cuál es la técnica más usada por los medios de información la propaganda y la repetición es Goebbels, se tiene que hacer una campaña mundial en contra del racismo, clasismo, contra la corrupción y la manipulación.

El presidente López Obrador dijo que con la guerra los ciudadanos estamos sometidos a un bombardeo informativo, a la propaganda, con el daño psicológico y la intranquilidad que eso implica.

"Están promoviendo la venta de pastillas para enfrentar afectaciones de radiación nuclear o decir, reviviendo la guerra fría, estamos al borde de una nueva guerra, eso no es cierto, no lo deseamos, no es cierto, ¿por qué se miente?, por la politiquería, por los intereses de las élites, económicos y políticos, no les importa el pueblo, tienen que cambiar las cosas y no dejarnos engañar".

AMLO celebró que el pueblo de México esté muy avanzado y no hay inquietudes en la calle por la "tercera guerra mundial".