Llama AMLO a participar en consulta de revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a que el próximo 10 de abril, fecha de la consulta de revocación de mandato, dediquen "Un día por la democracia" y que si es necesario, en aquellas casillas distantes, la gente llegue un día antes, pidan posada y esperan a que abran las casillas.

En las instalaciones del Tercer Batallón de Infantería, el Mandatario federal criticó que hay municipios en donde no se instalará una sola casilla.

Acusó que ha recibido quejas que en Monterrey, Nuevo León, se está proponiendo instalar casillas en zonas de clase media alta y en los municipios de más altos ingresos, pero no instalar ni una casilla en los municipios más pobres.

"Hay también casillas distantes, donde tienen que ir tres, cuatro, cinco horas; ahí yo le digo a la gente que no le hace que tarde, pero que lleguen, si es posible un día antes y a pedir posada, un día antes, a quedarse ahí a esperar. Un día por la democracia".

"Para que no vuelvan a imponerse autoridades nunca más gobiernos corruptos, impuestos, nunca más, gobiernos apuntalados por la publicidad, con los medios de información, por contubernio, por dinero. Entonces a participar todos, voto libre, secreto, lo que diga la conciencia, pero participar todos", agregó.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador reiteró que en caso de que no participe el 40% del padrón electoral para que el resultado sea vinculante, "si pierdo me voy porque de qué sirve un presidente si no tiene respaldo popular, se necesita ser un caradura para alegar de que no fue legal, esto no es un asunto nada más legal, es un asunto moral, es un asunto político, para qué sirve un presidente sin autoridad moral como sin autoridad política.