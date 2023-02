Llama el PRD "hipócrita neoliberal" a AMLO

A-AA+

La secretaria general del PRD, Adriana Díaz Contreras, criticó la postura del Presidente al minimizar los efectos de la inflación en la economía de las familias, y lo acusó de "hipócrita neoliberal", ya que en el discurso ha reiterado que no sigue estas políticas, pero en los hechos aprobó a principios de este año un decreto que permite la desgravación de bienes de canasta básica.

"Al más puro liberalismo, prefirió abrir los mercados y permitir la libre importación de granos y carnes en perjuicio de la producción nacional. Tanto los pactos antiinflacionarios y, ahora, con el decreto lo que vemos son ocurrencias con buenas intenciones que ni siquiera logran evitar alzas en los energéticos, ni en las tarifas del gobierno", dijo.

En un comunicado la lideresa perredista consideró que mientras sigan aplicándose medidas neoliberales no habrá cambios.

De acuerdo con el Inegi, la inflación general se colocó en 7.91 por ciento, respecto a enero del 2022, debido al aumento en los precios de alimentos, productos agropecuarios, servicios y mercancías entre algunos otros componentes.

"La cuesta de enero nos afectó a todos con el encarecimiento del huevo, la tortilla, pan, leche, frutas, granos y otros alimentos básicos", añadió.

Díaz Contreras se refirió a los estados que registraron mayor inflación y cuya población padece en su mayoría condiciones de pobreza, como Tlaxcala, Chiapas, Michoacán, Guerrero y San Luis Potosí.

El Banco de México consideró que espera que la inflación pueda reducirse hasta finales de 2024, solo si logran controlarse las presiones en componentes como los energéticos y agropecuarios; así como, factores externos que afectan los precios claves de la economía.

Al respecto, Díaz Contreras criticó la postura del gobierno en materia de política económica, ya que, al encontrarse desvinculada de las condiciones productivas del país, se deja al Banco de México la principal responsabilidad de controlar la inflación con sus decisiones de política monetaria.

"El problema de este tipo de decisiones es que las alzas en la tasa de interés no incentivan la inversión productiva sino la especulación financiera, haciendo más costoso para emprendedores y familias la carga de la deuda adquirida con créditos bancarios", lamentó.

Recordó que durante todo el gobierno se han presentado alzas en los precios, pero la mayor variación comenzó a principios del 2021. "Este gobierno reaccionó de forma tardía, afectando a millones de familias. Por ello, en la actual legislatura de la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa para discutir el papel de la política monetaria en México".

Díaz Contreras llamó a seguir proponiendo una discusión sobre una política económica productiva de largo plazo, para incentivar el mercado interno y crear empleos para combatir estructuralmente las fuentes de la inflación de alimentos, bienes y servicios básicos.

Pero, mientras eso ocurre, urgió a establecer medidas de apoyo emergentes para ayudar a las personas más vulnerables con el aumento de precios para que puedan satisfacer necesidades básicas y proteger su patrimonio ante el posible incremento de las deudas familiares.

Candidaturas para el 2024

Al reiterar que es fundamental que la sociedad civil tome entre sus manos el proceso de selección de las candidaturas de los comicios federales del 2024, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, advirtió que "no nos vamos a imponer a nadie, lo que queremos es seguir caminando con la sociedad civil y que entiendan los otros dos partidos de la coalición que sin el PRD no va haber alianza".

En el marco del Quinto Pleno Ordinario de la XI Consejo Estatal del PRD Michoacán, el dirigente perredista reiteró que "para que nos mantengamos como parte de la coalición es fundamental . Eso de que un partido quiera imponer es inaceptable para el PRD".

Resaltó que el PRD político "no aceptará la imposición de resolutivos de otros partidos, los que vamos a aceptar y a poner en marcha en su caso, van a ser las decisiones colegiadas de la alianza, no las condiciones de un solo partido, si eso se pretende se está construyendo la derrota de la coalición en el 2024 y nosotros no vamos a ser parte, no vamos a cargar con la responsabilidad de ese desastre".

Insistió en que la selección de las principales candidaturas para el 2024, deben ser organizadas y preparadas por la sociedad civil, "con un mecanismo, un método o un conjunto de elementos componentes de un proceso democrático, transparente, abierto, plural, inclusivo y no dirigido por los partidos políticos mucho menos por uno solo de ellos", explicó.