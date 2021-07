Llama Monreal a abogados a recuperar sus funciones

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, llamó a los abogados del país a recuperar su función, a no caer en la tentación de la corrupción y estar abiertos a evolucionar e innovar la forma en que su labor contribuya al desarrollo nacional, a la transformación de la democracia, al cumplimiento del derecho y a la impartición de justicia.

Durante la celebración del Día del Abogado y la toma de protesta del nuevo Comité Ejecutivo Nacional del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, Monreal Ávila criticó a los órganos de impartición de justicia, pues consideró que algunos no están a la altura de las exigencias del país.

Reconoció que los abogados han perdido espacio y han sido desplazados en las últimas décadas y ahora desempeñan el papel de ser simplemente un auxiliar de los órganos del Poder, e incluso son tentados por la corrupción.

"Ahora tenemos cuerpos colegiados disímbolos, algunos buenos abogados como impartidores de justicia o integrantes de los órganos de justicia, pero también unos no tan buenos.

"Tenemos órganos de justicia cuestionados y tenemos órganos de impartición de justicia que no están a la altura de las exigencias del país. Pero también los hay buenos, dedicados y honestos", detalló el senador.

En su discurso, Monreal Ávila destacó que en el Congreso de la Unión se hace el mejor esfuerzo por dotar a la sociedad de instrumentos jurídicos modernos, cuya exigencia proviene precisamente de la ciudadanía.

En este sentido, recordó que en la Legislatura que está por terminar ha modificado la Constitución, ha aprobado nuevas leyes y modificado códigos y cuerpos normativos para mejorar la justicia en el país.

Destacó que las nuevas normas que se han incorporado al sistema y al ordenamiento jurídico mexicano son vastas y profundas, y es un gran desafío litigar y aplicar la norma jurídica concreta al asunto concreto, lo que será posible "si logramos que el derecho sea una noción más cercana a su esfera cotidiana de la sociedad y si usamos las herramientas de nuestra profesión para convertirnos en agentes del cambio social que vive México".

Durante la ceremonia, Jorge Reyes Peralta, expresidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, rechazó que el sistema penal acusatorio sea la puerta giratoria, y sostuvo que no es necesario ampliar más el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, pues está demostrado en América Latina que el abuso de la prisión no es la solución para bajar los niveles de impunidad e inseguridad.