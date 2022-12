Llama Monreal a frenar clima hostil en su contra dentro de Morena

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- Tras denunciar un clima de hostilidad en su contra dentro de Morena "que no merezco", el senador Ricardo Monreal Ávila hizo un llamado a los líderes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a detener los ataques y el encono antes de que sea demasiado tarde y de la violencia verbal se pase a la violencia física.

El legislador zacatecano aseguró que su lucha no es contra el partido ni contra sus militantes, pues lo que busca es la que las decisiones internas se democraticen. A sus compañeros morenistas que le piden que se defina y decida si sigue o no en Morena les responde: "Yo estoy definido. (...) Soy fundador del partido mucho antes de los dirigentes incluso, porque los dirigentes cuando fundamos Morena seguían en el PRD y yo ya estaba en Morena desde hace 26 años".

En conferencia de prensa, unas horas después de regresar de España, donde encabezó la Reunión Interparlamentaria, el líder de los senadores morenistas subrayó que él no ha hecho nada malo y "quizás" su error haya sido decir que quiere suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No he hecho nada indebido, lo único que he hecho es respetar los principios, tener voz propia, tener opinión autónoma y tener criterio basado en la racionalidad. No soy coro de incondicionalidades, no debe de ser, ni tampoco partidario del pensamiento universal único porque esa fue nuestra lucha", señaló.

El senador Monreal Ávila se negó a hablar de su futuro inmediato y se limitó a decir que está "tranquilo en mi proceso de reflexión y tomaré las decisiones correspondientes de manera responsable en el tiempo oportuno, pero siempre, siempre, pensando en el país".

Subrayó que no le gusta la polarización que hay en el país, "lo digo con toda honradez", porque al rato va a ser imposible la convivencia y la cohesión social, al rato en el restaurante van a insultar, en la calle, van a agredir en el vuelo, te van a lastimar en los viajes cotidianos en vehículo, te pueden escupir, y "no quiero que lleguemos a eso".

"Yo espero que no genere violencia este clima de hostilidad contra mí, lo digo a tiempo para que después no se malinterprete, lo digo a tiempo porque los dirigentes tienen la obligación de llamar a la prudencia, de llamar a la sensatez, no al linchamiento, lo peor que pueden hacer es llamar a la confrontación", sentenció.

Ricardo Monreal aseguró que pese a los ataques en su contra, su popularidad ha crecido, lo que se refleja en las encuestas de aprobación de los aspirantes a la Presidencia de la República.

"Tenemos 14.2 por ciento de intención de voto, díganme qué partido político tiene 14.2 en la intención de voto, qué partido político. Solo, a pesar de esta campaña de hostilidad, a pesar de esta campaña sistemática de golpeteo, mantengo 14.2 de intención de voto", presumió.

Ricardo Monreal dio su conferencia de prensa de manera virtual, ante la sospecha de haber sido contagiado de Covid-19, luego de que el pasado lunes convivió con el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, quien anunció que dio positivo.