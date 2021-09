Llama nueva bancada a un acuerdo político para ser incluida

Los cinco senadores que decidieron conformar un nuevo grupo parlamentario advirtieron que les asiste la razón legal para integrarse a los órganos de gobierno y a las comisiones legislativas del Senado con todos los derechos y prerrogativas, porque una Ley Orgánica no puede estar por encima de la Constitución.

En su primera conferencia de prensa como bloque, los senadores independientes afirmaron que antes de acudir a instancias jurisdiccionales, le apuestan a un acuerdo político entre las bancadas para sumarse al trabajo legislativo de manera formal e institucional.

Germán Martínez Cázares, quien dejó la bancada de Morena, y que coordinará al nuevo grupo durante los primeros seis meses, subrayó que la intención es representar a la mayoría de los ciudadanos, quienes no comulgan con ningún partido político.

"Nos constituimos en grupo, en ejercicio de nuestros derechos humanos más elementales reconocidos por la Constitución mexicana y los tratados internacionales (...) para tratar asuntos políticos; no somos un grupo de choque, ni gavilla de extorsionadores, ni frente contra nadie y no tenemos dueños ni jefes", explicó.

Aclaró que la nueva fracción parlamentaria no se venderá a ningún grupo de interés. "Si nos quieren usar para sus rencillas o aspiraciones personales fracasarán. Ni nos vendemos ni somos un grupo de alquiler, expresó.

El senador Emilio Álvarez Icaza, quien no cuenta con partido desde el inicio de la pasada legislatura, hizo un llamado al resto de los grupos parlamentarios a no verlos como enemigos ni como una amenaza.

"Por supuesto que apostamos a que nuestras compañeras y compañeros del Senado no sólo no se sientan amenazados, sino que se sientan enriquecidos. Creemos, reconocemos y respetamos por supuesto las opciones de cada uno y queremos proponer un debate inteligente y le apostamos al diálogo diverso", resaltó.

Adelantó que en su momento buscarán al presidente Andrés Manuel López Obrador y a las distintas fuerzas políticas para alcanzar el fin superior de "que la gente de nuestro país a quien nos debemos y paga nuestro sueldo, esté en mejores condiciones".

Las senadoras Nancy de la Sierra y Alejandra León Gastélum anunciaron su renuncia al Partido del Trabajo, mientras que Gustavo Madero recalcó que se mantendrá en las filas del PAN y solo renunció a la bancada panista, pero si el partido lo expulsa, que truene, "es su pedo", expresó.