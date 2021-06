Llama PRI al gobierno a respetar voto de la ciudadanía

El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, hizo un nuevo llamado al gobierno a que saque las manos de las elecciones y que se respeten los resultados y la decisión de la gente.

Entrevistado al hacer fila para votar en la casilla ubicada en el Contadores Públicos, el líder partidista confió en que la participación masiva de los ciudadanos permita que haya comicios libres y transparentes.

Afirmó que México es el único país del mundo en el que el gobierno y no la oposición, anticipó que iba a haber fraude electoral.

"El gobierno tiene la obligación de que haya un proceso libre, transparente, en el que los ciudadanos decidan. Que trabajen, que hagan su trabajo y que no se metan en el proceso electoral".

Lamentó que haya sido el proceso electoral más violento de la historia, con más de 700 ataques a candidatos, más de 35 de ellos asesinados.

Dijo que el PRI siempre ha llamado a la unidad, al diálogo, al trabajo en equipo por México, que haya paz y armonía. "Hoy, el pueblo de México tiene la oportunidad de decidir de manera libre, transparente y contundente", insistió.

Tras emitir su voto, el dirigente del partido tricolor destacó que "cuando una nación pierde el rumbo, la mejor medicina es la participación ciudadana, y no hay mejor manera de hacerlo que ejerciendo el voto".

Moreno Cárdenas hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a "abonar a la legalidad del proceso, respetar el trabajo de las autoridades electorales y comportarse a la altura de este gran evento democrático".

Además, exhortó a las autoridades federales a garantizar en todo el país que las mexicanas y mexicanos puedan votar con total libertad y seguridad.

"Hago votos porque esta sea una jornada electoral ejemplar, donde prevalezca la paz, el orden y el ánimo de participar de la ciudadanía", enfatizó tras reiterar el respeto, confianza y respaldo total al Instituto Nacional Electoral (INE), "desde su Consejo General hasta el ejército de funcionarios de casilla, que son los que hacen posible esta elección".