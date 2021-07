Llama Segob a revertir impunidad en delitos contra las mujeres

Los delitos contra mujeres registran un nivel de impunidad alarmante de más del 90 por ciento, denunció el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, quien hizo un llamado a las instituciones del Estado mexicano a revertir esta situación "de manera urgente".

Durante la instalación de las Mesas de Coordinación Institucional para Garantizar el Acceso a la Justicia y la Atención Integral de Mujeres y Niñas, y de Trabajo para Atención y Seguimiento de Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Adolescentes en el estado de Veracruz, Encinas Rodríguez reconoció la gravedad del problema de las violencias contra las mujeres, pues uno de cada cinco delitos que se someten en el país involucran a la familia, a las niñas y a las mujeres.

"La violencia se nos metió a las casas; la casa, la escuela el centro de trabajo, se han convertido en lugares inseguros, y la lamentablemente los datos vinculados con la pandemia nos dan cuenta de un incremento significativo de la violencia intrafamiliar y la violencia sexual dentro de las casas", advirtió el funcionario.

Ante el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y otras autoridades de esa entidad, el subsecretario Encinas Rodríguez remarcó que las mesas de coordinación no deben ser una instancia burocrática más, pues no se trata solamente de generar políticas públicas y hacer diagnósticos, sino de atender el problema y dar resultados, por lo que exhortó a sumar capacidades institucionales.

"Si bien ha bajado el homicidio en hombres, se incrementó el homicidio en mujeres en 1.5% a nivel nacional, lo cual no es una cifra menor dado el número que tenemos de 38 mil 900 cometidos este este año. Entonces, se trata de hacer acciones muy puntuales y concretas y enfrentar además estos problemas de violencia y las limitaciones que actualmente se tienen en el ejercicio de procuración e impartición de justicia", subrayó.

Por su parte, Karla Quintana, comisionada nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México, informó que al día de hoy 89 mil 885 personas han sido reportadas como desaparecidas, en las cuales 5 mil 337 corresponden al estado de Veracruz.

Destacó que de las personas reportadas como desaparecidas en Veracruz, el 24 por ciento, es decir, mil 280, son niñas, mujeres y adolescentes. "Sin embargo, si sólo limitamos ese universo a menores de 18 años en el estado de Veracruz, el 64% son mujeres, por encima de la media nacional. Esto es algo que nos ha llevado aquí para ver cómo resolvemos y cómo atendemos casos concretos, además de la política pública que tenemos que implementar", indicó.