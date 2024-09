Mensaje de la iglesia católica a políticos electos

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- En su editorial "Desde la Fe" la Iglesia católica hizo un llamado a los políticos recién electos para tomar las decisiones urgentes escuchando a los demás y el diálogo necesario; la Iglesia reforzó el llamado a no actuar con prisa, sino con la virtud de la paciencia.

"Hace una semana lanzamos un cuestionamiento a los legisladores del bloque oficialista: ¿por qué la prisa en la aprobación de la reforma judicial, sin diálogo ni un análisis profundo y sin la escucha de todos los sectores involucrados?", recalcó el clero.

Asimismo, la Iglesia católica reiteró que hace un nuevo llamado a los políticos para trabajar en unidad, a tomar las decisiones necesarias siempre con la virtud de la paciencia, a través de la escucha y el diálogo.

"No estamos en medio de una lucha de buenos contra malos; no busquemos fracturar más al país; no cancelemos a quienes piensan diferente.", subrayó la editorial.

En tanto, la institución católica recordó la catequesis del Papa Francisco sobre las virtudes, particularmente en la que habló sobre la paciencia y por qué los seres humanos pacientes son tejedores de bien.

"Desean obstinadamente la paz, y aunque algunos tienen prisa y quisieran todo y todo ya, la paciencia tiene capacidad de espera", dijo el Santo Pontífice.

Destacaron que la paciencia es una virtud que camina de la mano con la esperanza, tan necesaria para el país, lastimado por la corrupción y la violencia.

Recordaron que la esperanza puede ser el motor que mantenga al país avanzando hacia un mejor futuro, el diálogo constructivo y la participación activa en los problemas del país, el fuego del corazón que nos permita construir un sistema de gobierno que trabaje por el bien común.