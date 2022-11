Llaman a autoridades electorales a no caer en confrontación

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14 (EL UNIVERSAL).- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, subrayó que las autoridades electorales deben evitar confrontarse con los gobiernos o convertirse en su contraparte, ya que esto abona a la polarización promovida por estos mismos.

Al participar de manera virtual en el XIX Congreso Europeo de Organismos de Gestión Electoral "Inteligencia Artificial e Integridad Electoral", sostuvo que los funcionarios electorales deben actuar con gran responsabilidad e inteligencia ante los ataques que en diversas partes del mundo se dan desde los gobiernos a las autoridades electorales.

"El problema aquí es que la polarización no sólo se da en la sociedad, sino que este fenómeno está siendo impulsado desde el gobierno, y las autoridades electorales debemos tener mucho cuidado de no convertirnos en contraparte del gobierno", manifestó Córdova Vianello.

Por ello, apuntó que no deben permitir que una noticia falsa o la desinformación se difundan y generen desconfianza entre la ciudadanía, sino explicar y aclarar, sin convertirse en la contraparte del gobierno o un partido político.

"Porque si hacemos eso, si usamos como mecanismo de defensa la confrontación, perderíamos dos características que debemos mantener: La independencia y la imparcialidad como autoridades electorales", dijo.

Además, añadió que se debe tener mucho cuidado en la forma en que se responde, como instituciones, a los ataques que se generan desde los circuitos gobernantes.