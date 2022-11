Llaman a congresos locales a homologar el delito de feminicidio

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- Al conmemorar este viernes el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, llamó a los Congresos locales a promover la homologación a nivel nacional del tipo penal del feminicidio y los protocolos de investigación para la atención eficaz de este delito del fuero común en el país.

En una ceremonia en la sede de la SSPC, en la Ciudad de México, la funcionaria puso en marcha los 16 Días de activismo contra la violencia de género y aseguró que lo anterior permitirá garantizar la debida diligencia y el debido proceso para que las víctimas y sus familias tengan acceso verdadero a la justicia.

Acompañada de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde; la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman Zylbermann; la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Fabiola Alanís; el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, Rodríguez Velázquez afirmó que desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha trabajado para que las muertes violentas de mujeres se clasifiquen como feminicidio y se generen acciones para prevenirlas y castigar a los responsables.

"Hoy queremos hacer un respetuoso llamado a los Congresos locales y a las entidades federativas para que promuevan la homologación del tipo penal del feminicidio, y homologuen los protocolos de investigación pericial y ministerial, eso permitirá garantizar la debida diligencia y el debido proceso para que las víctimas y sus familias tengan acceso verdadero a la justicia", indicó.

Como primera mujer secretaria de seguridad de México, Rodríguez Velázquez, señaló que la seguridad pública y la protección ciudadana tienen hoy sensibilidad de mujer, "pero también determinación, valor y arrojo para actuar mediante el uso de la inteligencia operativa para dar golpes certeros contra la delincuencia y contra los que abusan a las mujeres".

Y añadió: "Lograr la pacificación del país también es una tarea de las mujeres y en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, decretado por Naciones Unidas con ese nombre, es cuando recordamos la importancia de no volver atrás y de dejar en el pasado viejas prácticas que menoscaban a este sector".

Rodríguez Velázquez señaló que ha tomado más de 20 años incorporar la perspectiva de igualdad de género en todas las acciones de gobierno, gracias a las mujeres que las antecedieron y que han llegado a puestos públicos o a puestos de elección para transformar la vida pública.

"Es por eso que debemos fortalecer los liderazgos de las mujeres, porque somos agentes de cambio y transformación. Cuando lo hacemos en la comunidad, en la casa, en lo laboral, en la escuela, cuando lo hacemos se transforman las familias, las comunidades y los territorios. Desde lo local y con la participación de la gente y así se da cauce a la transformación de la vida pública".

"Y, por supuesto, que nos ha llevado la vida repetir hasta el cansancio que la violencia contra las mujeres no es normal, que es un delito, que las niñas no se tocan; que los problemas personales de las mujeres son problemas públicos y no de la vida privada", expuso.