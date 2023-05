Llaman a jueces a que tomen en cuenta los derechos de personas no fumadoras

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 30 (EL UNIVERSAL).- Mediante un mensaje en redes sociales, Gady Zabicky Sirot, comisionado nacional contra las Adicciones (Conadic), hizo un llamado a jueces, ministros y magistrados que han concedido amparos a las empresas que comercializan productos de tabaco, para no cumplir con el Reglamento de la Ley para el Control del Tabaco, para que tomen en cuenta el derecho a respirar un aire limpio de las personas que no fuman.

Explicó que en México, 87 % de los mexicanos no consumen tabaco, frente a sólo 12.8 % que sí lo hace, por lo que se debe "respetar a la mayoría, porque mi libertad de fumar termina en donde empieza la libertad de la gente a respirar un aire limpio. Lo que estamos prohibiendo es una circunstancia muy específica en donde las personas que no fuman deben de ser protegidas del consumo tan nocivo de este tabaco".

"Quiero dirigirme a los ministros, magistrados, jueces y juezas que han otorgado amparos a particulares que lo han solicitado para poder seguir exhibiendo y publicitando los cigarrillos y productos de tabaco, y para poder seguir permitiendo el que se fume en lugares en donde hay gente que está degustando de una cena o tomando, para que tomen en cuenta el derecho de la mayoría de los mexicanos que no fuman", dijo.

Dicho reglamento entró en vigor el pasado 15 de enero, y estableció la prohibición total de toda forma de publicidad y promoción de productos de tabaco, incluida su exhibición en los puntos de venta; y la ampliación de la protección frente al humo y las emisiones de cualquier producto de tabaco y nicotina.

El comisionado dijo que es una falacia que la prohibición de fumar en lugares cerrados, incluso en lugares específicos para ello, va a disminuir las ganancias de los hoteles, restaurantes o centros de entretenimiento.

"La industria del tabaco en México cada vez es menos importante para nuestra economía, solamente son cuatro estados en el país en donde se cultiva, y por ello de dejan de cultivar otros productos importantes. En siete de cada 10 lugares donde hay cultivo de tabaco, hay niños haciendo trabajo infantil, lo que empieza a generarle daños a la salud", explicó.

Por su parte, Alejandro Svarch Pérez, titular de Cofepris, afirmó que a nivel mundial, se registran afectaciones al sistema respiratorio en más de 1.2 millones de personas, no fumadoras al año, por culpa de quienes sí consumen tabaco.

"Ante los graves riesgos a la salud, asociados al humo de tabaco emitido por terceros, ampliamos la señalética para incluir otros mecanismos peligrosos como lo son: pipa, puro, vapeador y, por supuesto, cigarrillo", dijo.

Y sostuvo que los vapeadores son también dañinos para la salud, porque contienen sustancias peligrosas para los consumidores, al igual que los cigarros.

"Fuimos la primera autoridad sanitaria en el mundo, en analizar el contenido de un vapeador, evidenciando de forma clara la presencia de más de 30 sustancias no reportadas y peligrosas al momento de ser inhaladas", refirió.

Evangelina Barrón Velázquez, directora general en la Conadic, detalló que fallecen 63 mil personas en México por consumo de tabaco, y el 11% de ellas no había fumado un solo cigarro, pero sí había estado expuesto a humo de tabaco.