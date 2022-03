Llaman a legisladores a pedir licencia para promover la revocación

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- Los diputados locales de Morena con licencia, Xóchitl Bravo Espinosa y Carlos Hernández Mirón, llamaron a sus homólogos federales y estatales, así como senadores, a solicitar licencia para promover en territorio el ejercicio de revocación de mandato, que se llevará a cabo el próximo 10 de abril.

Entrevistados en el loby del Antiguo Palacio de Donceles, aclararon que esta petición es porque al Instituto Nacional Electoral (INE) "le quedó muy grande" la tarea de realizar la difusión de este ejercicio de participación ciudadana.

"Los Congresos locales de las 32 entidades federativas, a la Cámara de Diputados y senadores deben solicitar licencia, porque estamos viviendo un momento histórico en nuestro país y es necesario que se difunda", señaló Mirón Hernández.

Los morenistas exigieron que los legisladores de los partidos de la oposición deberían seguir su ejemplo, "pues es un tema fundamental para la democracia", destacaron.

En tanto, Valentina Batres Guadarrama, aún legisladora morenista y que su licencia inicia a partir de este viernes, aseguró que de ninguna manera su salida temporal de las actividades legislativas es una orden de la jefa de Gobierno como se especuló.

Sin embargo, su decisión de último momento de aplazar un día su licencia –que desconcertó hasta a sus propios compañeros, pues mandó un alcance al presidente de la Mesa Directiva, Héctor Díaz Polanco, de Morena--, generó un enfrentamiento más con el PAN, debido a que violó la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso.

Incluso, antes de rendir protestar los suplentes de Xóchitl Bravo y Carlos Hernández, la propia Valentina Batres anduvo por los curules presentando a su suplente, Perla Guadalupe Robles Vázquez, por lo que sorprendió a la mayoría que ésta no protestará este jueves, sino que lo hará hasta el próximo martes.

De allí que en la entrevista con sus compañeros, la hermana del secretario de Gobierno, Martí Batres, rechazó que a principios de semana los 34 legisladores de Morena se hayan reunido con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, exigiéndoles ésta a que quienes pidan licencia.

"No fue así. No hubo tal reunión. Esta decisión de pedir licencia es decisión de cada uno. La tomamos a partir de una responsabilidad que obedece a este tiempo, a esta circunstancia, donde hace falta que vayamos a informar, porque se están violando los derechos de participación política de los ciudadanos", puntualizó.

A la pregunta sobre cuántos votos podrían aportar a la consulta de revocación de mandato, los morenistas coincidieron que su intención solo es informar.

"Vamos a hacer un papel que no hizo el INE, es importante este instrumento. La meta es que la gente conozca este instrumento y cuáles son las preguntas", dijo Batres Guadarrama.

Discusión.- Más tarde, cuando Valentina Batres votó en contra de un punto de acuerdo de la oposición, la vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, Daniela Álvarez Camacho, exigió al presidente de la Mesa Directa que le dejará ver el oficio en el que Batres Guadarrama solicitó licencia, "porque en el acuerdo estaba que comenzaba este jueves, no mañana", reclamó.

La también legisladora local del PAN, sostuvo que "todos estábamos en el entendido de que la diputada ya había pedido licencia", insistió.

En respuesta, Díaz Polanco expuso que Batres Guadarrama envió un alcance a su oficio para pedir licencia, y esta sería a partir del 4 de marzo.

Álvarez Camacho reprochó que "este alcance llegó a las 5:55 de la mañana", pero el pleno no fue notificado de este cambio en el orden del día, "pues anoche, en la Conferencia (Legislativa) quedó establecido que esa licencia era a partir de hoy", reiteró.

Por ello, denunció que su proceder, viola el artículo 83 del Reglamento del Congreso capitalino, el cual menciona que modificaciones al orden del día, solo podrán modificarse a propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y el presidente (de la Mesa Directiva) deberá consultar a pleno sobre el asunto y si se aprueba.

Empero, el morenista –Héctor Díaz Polanco-- decidió concluir la discusión, al anunciar que a todos se les han aceptado alcances de diversas peticiones, "y no ha existido problema. No entiendo porque ahora viene el reclamo", a lo que nadie de la oposición respondió.