Llaman a "no dar un paso atrás en defensa de democracia"

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova Vianello, hizo un llamado a "no dar un paso atrás en la defensa de la democracia", tras advertir del riesgo de asfixiar presupuestalmente a los órganos electorales autónomos o permitir reformas electorales "regresivas".

Durante la primera reunión entre el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y las 32 presidencias de los Organismos Públicos Locales (OPL), de manera virtual, Córdova Vianello remarcó que "no habrá más inclusión, ni menor violencia política de género si tenemos menos democracia, si el pluralismo político o la autonomía y la independencia de las autoridades electorales se ven vulnerados por la asfixia presupuestal o el planteamiento de reformas electorales regresivas que claramente tienen una intencionalidad de acotar la independiente y autonomía con la que se han conducido los órganos del sistema electoral nacional".

El presidente del INE afirmó que el sistema electoral mexicano es un referente de éxito democrático, pero alertó que si no se implementan adecuadamente mecanismos de coordinación, colaboración y comunicación fluida, se corre el riesgo de perder los logros del sistema democrático en México.

Lorenzo Córdova recordó que los órganos electorales tienen la función de regulación y control de los poderes y eso supone una enorme responsabilidad; "juntos podemos cumplir de mejor modo esa responsabilidad", subrayó.

El INE destacó que el objetivo de esta reunión fue analizar los retos, coordinar acciones, mejorar la colaboración y hacer un ciclo virtuoso de confianza y certeza rumbo a las elecciones en seis entidades federativas, así como los comicios de Coahuila y Estado de México en 2023 y la renovación de la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados en 2024.

Además, tuvo la finalidad de establecer los canales de comunicación adecuados para compartir información, análisis, criterios, acuerdos y resoluciones que derivan de los actos de autoridad de las instituciones involucradas.

En su intervención, el presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez, hizo votos para que, a partir de este intercambio, "podamos instaurar un ciclo virtuoso para hacer funcional nuestro sistema electoral y responder a los retos que implican las elecciones del 22, 23 y las que serán las más grandes de toda la historia del 2024".

Estableció que las autoridades administrativas y jurisdiccionales pueden contribuir a que haya una mayor confianza y certeza de los procesos electorales y de las instituciones a fin de mejorar la calidad de la democracia.

Por ello, invitó a los organismos electorales a mantener una comunicación fluida y una colaboración institucional, para "seguir trabajando juntos para sostener conjuntamente el andamiaje electoral" y redunde en la institucionalidad de la democracia.

Celebró el encuentro con la confianza de que ayude a definir cómo mejorar la labor electoral en el ámbito jurisdiccional y federal, pues aunque se presentarán retos sobre la marcha "lograremos hacer un frente común a todos ellos y fortalecer el sistema democrático mexicano".

La magistrada Janine Otálora Malassis hizo un reconocimiento a la labor, profesionalismo y compromiso democrático que realizan consejeras y consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales.

"Estoy consciente de que el trabajo que desempeñan tiene múltiples retos en la organización de las elecciones estatales, para los ayuntamientos, diputaciones y la gubernatura, muchas veces son serios problemas a nivel de recursos presupuestarios que conocemos, porque llegan esos asuntos a la Sala Superior y obviamente, con las limitantes del tiempo", añadió.

Externó su confianza porque la reunión ayude a encontrar canales de coordinación y comunicación rumbo a los próximos procesos electorales y puedan compartir experiencias y dificultades.

"Somos una gran familia electoral y si trabajamos unidos y fuertes, cada quien, en el ámbito de su competencia, habremos de reforzar lo que es el trabajo de la institucionalidad electoral en el país", agregó la Magistrada Mónica Aralí Soto en su participación.

El interés es el mismo, actuar con autonomía, extender el paradigma de los derechos humanos y dar certeza a todas las partes de la contienda política de la concreción y defensa de sus prerrogativas, es decir, apuntó, "sumar a la integridad electoral y a una mejor democracia''.

La Magistrada planteó que los retos que les esperan demandan de su atención y sincronía "los comicios locales de 2022 y 2023 y los concurrentes de 2024 nos pondrán a prueba una vez más", sin embargo, confió en que seguirán trabajando de manera conjunta para enfrentarlos y saldrán fortalecidos.

Finalmente el Magistrado Indalfer Infante destacó la importancia de la reunión de alta relevancia para el intercambio de experiencias, pues "es fundamental el diálogo para el crecimiento institucional y como consecuencia de ello, el sistema electoral mexicano".

Agregó que este tipo de actividades permiten que los procesos electorales se desarrollen bajo un trabajo coordinado entre el INE, los OPL y la máxima autoridad jurisdiccional del país, encargada de resolver las controversias que se puedan presentar.

"No tengo duda que este tipo de iniciativas serán de gran utilidad para potenciar nuestra función en los próximos procesos electorales", puntualizó.