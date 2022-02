Llaman a no discriminar a pacientes con epilepsia

En el contexto del Día Internacional de la Epilepsia, enfermedad cerebral crónica no transmisible, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) exhortó a la población a erradicar la estigmatización y discriminación de pacientes y sus familias, así como a generar empatía y solidaridad con las personas para mejorar su calidad de vida.

Pedro Zenteno Santaella, director general del instituto, señaló que este padecimiento tiene muy altas posibilidades de control mediante tratamiento farmacológico; sin embargo, la estigmatización hacia los pacientes causa daño sicológico y desfavorece su integración social.

Por su parte, la jefa del Servicio de Neurología del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, Lilia Núñez Orozco, afirmó que aún en la actualidad persisten prejuicios sociales que asocian la epilepsia con la brujería; también se cree que quienes la padecen tienen retraso mental o conductas peligrosas, lo cual no es verdad en los pacientes.

"La discapacidad más grave que afecta a quienes viven con epilepsia es la sicosocial, debido a que la sociedad les limita porque piensan que son incapaces, lo cual es falso, desafortunadamente algunos pacientes terminan por creer que no pueden hacer una vida normal", explicó.

Detalló que padecer epilepsia no es algo diferente a quienes tienen diagnóstico de cualquier otra enfermedad crónica como hipertensión o diabetes. Llos pacientes con epilepsia toman tratamiento y tienen derecho a educarse, trabajar y a vivir con plenitud.

Explicó que la epilepsia es un desarreglo eléctrico en el cerebro; por lo tanto, es una enfermedad física que provoca una especie de corto circuito que da lugar a crisis epilépticas con diversos síntomas, desde leves y sutiles hasta graves y aparatosos. Estas crisis se presentan periódicamente y de forma impredecible, ocasionan un fenómeno brusco al inicio, con duración muy corta.

La especialista detalló que hay muchos tipos de crisis y los síntomas se presentan dependiendo de la zona del cerebro donde ésta se produce. Puede afectar las zonas motoras y producir convulsiones, caídas, sacudidas en algunas partes del cuerpo o movimientos sin un objetivo.

Pidió no estigmatizar a personas con este padecimiento, "queremos concientizar a la gente de que la persona con epilepsia es como cualquier otra y no se le deben negar las oportunidades porque no hay razón para ello".