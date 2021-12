Llaman a terminar con tráfico de migrantes en México

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- El grupo social México Republicano condenó los casos de tráfico de migrantes en México, y llamó a qué, en coordinación con Estados Unidos y otros gobiernos involucrados, se detenga dicho flagelo.

"La situación en nuestra frontera sur debe ser sometida a una rigurosa observación, y deben tomarse medidas más eficaces contra las bandas de narcotraficantes y otros grupos delictivos que controlan como negocio el tráfico de personas", expuso a través de una carta dirigida a la sociedad mexicana y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el texto, firmado por su presidente Juan Iván Peña Neder, sostuvo que esta renovada "esclavitud" recae en los sectores de mayor necesidad de las sociedades centroamericanas y de las islas caribeñas, por lo que debe ser contenida en forma contundente y expedita.

Advirtió que las autoridades mexicanas no pueden exigir garantías para los migrantes mexicanos si no se ofrecen para los que arriban al país.

"En México Republicano nos pronunciamos por que se dé asilo a todo el que lo solicite, hasta por dos años, debiéndose crear la zona de integración, como un espacio de residencia y adaptación a lo mexicano, de aquellos que busquen la protección de nuestro suelo y leyes", puntualizó.

De igual forma, señaló que el país no puede ser territorio de paso con destino a otras soberanías; "México puede y debe honrar su tradición protectora, pero no puede y no debe, ser trampolín de personas, ni tolerar que organizaciones criminales medren con los migrantes.

"Es indispensable que en coordinación con los gobiernos de los países expulsores y el de EUA, se contenga en forma justa y humana, este tráfico que todos los días muestra su terrible cara de explotación", concluyó.