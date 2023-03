Llaman panistas a impedir en el INE de perfiles vinculados a Morena

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL). - La bancada del PAN en el Senado de la República advirtió que ante el fracaso del Plan B de la reforma electoral, ahora el Plan C de Morena es imponer a sus incondicionales en el Instituto Nacional Electoral (INE).

En un mensaje publicado en Twitter, la fracción panista en la Cámara Alta difundió la lista de los 20 candidatos que integran las cuatro quintetas, de las que se elegirán a tres consejeros y a la presidenta del Instituto.

Subrayó que de los perfiles que aparecen en el listado, estos tienen claros vínculos con Morena:

- Bertha María Alcalde Luján, quien actualmente ostenta un cargo en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Antes, fue delegada de los programas del Bienestar en Chihuahua. Es hija de Bertha Luján, expresidenta del Consejo Nacional de Morena y hermana de Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo.

- Guadalupe Álvarez Rascón, que fue coordinadora de Fiscalización en el INE. Es hija del senador de Morena por Tlaxcala, José Antonio Álvarez Lima.

- Iulisca Zircey Bautista Arreola, asesora del INE y pareja de Daniel Octavio Fajardo, subsecretario en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

- Guadalupe Taddei Zavala, es la presidenta del Instituto de Transparencia de Sonora y expresidenta del Instituto Electoral Estatal en esa entidad; prima de Jorge Luis Taddei, superdelegado del gobierno federal en Sonora y tía de Pablo Daniel Taddei, director de la empresa Litio Mx, creada hace unos meses por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el mensaje publicado en redes sociales, la bancada panista llama a no permitir estas imposiciones.

"Frenamos la reforma electoral para acabar con el @INEMexico, el Plan B está en ruta para ser desechado por inconstitucional, pero ahora va el #PlanC: Morena quiere a sus incondicionales en el INE. De una u otra forma, quieren acabar con la democracia. No lo podemos permitir", advierte el texto publicado en la cuenta del PAN en Twitter.