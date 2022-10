Llegan 108 iniciativas electorales; Morena propone limitar al TEPJF

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (EL UNIVERSAL).- El diputado Hamlet García Almaguer, de Morena, propuso en la Cámara de Diputados reformar el artículo 99 constitucional para limitar la actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exclusivamente de las controversias que se susciten por normas generales, actos, resoluciones u omisiones regulados por leyes electorales.

Además, busca precisar que conflictos no disciplinados por normas jurídico-electorales escapan a la jurisdicción del Tribunal Electoral y que este se sujeta interpretativamente a la letra de la ley y a los principios en la propia materia.

"Las controversias que se deriven de actos, resoluciones u omisiones regulados por leyes diversas a las electorales, se tramitarán y decidirán conforme a la legislación de su especie, y en ningún caso el Tribunal Electoral podrá conocer ni resolver de ellas", señala la iniciativa presentada por el legislador guinda.

Explica que en el caso de legisladores que promovieron diversos medios de impugnación electorales porque no se les permitió integrar las Comisiones Permanentes, o no hubo pronunciamiento sobre la solicitud de conformar un grupo parlamentario, el Tribunal Electoral sustituyó poderes constituidos.

"El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sustituye a poderes constituidos y asume, por si, determinar el sentido, alcance, significado y aplicación de normas y materias no político-electorales, trastocando el principio de división de los poderes públicos, su independencia y autonomía, lo que no se conduele con un estado constitucional de derecho, ni democrático", señala el legislador.

Su propuesta también establece que las salas del Tribunal Electoral dictarán sus resoluciones preferentemente conforme a la letra de la ley y, en su caso, de acuerdo con su interpretación o con base en los principios jurídicos aplicables, en las hipótesis previstas en las leyes electorales.

Al interior del recinto legislativo de San Lázaro, hay 51 iniciativas de reformas constitucionales de diversos diputados, así como 57 de reformas a leyes secundarias, de las cuales, se hizo un ejercicio de síntesis y se agruparon en cinco grandes temas, que son régimen político, instituciones electorales, sistema de partidos, inclusión y la diversidad, y justicia electoral.