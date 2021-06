Llegan 1.3 millones de vacunas antiCovid de EU para franja fronteriza

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al presidente y vicepresidenta de Estados Unidos Joe Biden y Kamala Harris, respectivamente, por la donación de un millón 350 mil dosis de vacuna contra Covid-19 que llegaron esta mañana al Aeropuerto de Toluca, Estado de México.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que estas vacunas de Johnson and Johnson, de una sola aplicación, se usarán para inmunizar a habitantes mayores de 18 años de 39 municipios de la frontera norte de México.

"Agradecerles al presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris por este gesto solidario", dijo el mandatario.

Destacó que estas dosis se van a aplicar en los municipios de la frontera del lado mexicano y cómo no van a ser suficientes se está haciendo la solicitud para que nos envíen otro millón 350 mil dosis con el propósito de vacunar a todos los que viven en la franja fronteriza.

John S. Creamer, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en México, expresó que es momento de solidaridad para nuestros países y nuestros pueblos.

"Es un placer estar aquí para la llegada de vacunas, muy contentos de participar", dijo.

El presidente López Obrador pidió a la población no confiarse y estar atentos a las medias sanitarias contra la pandemia.