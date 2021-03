Llegan 3 mil autos al día para dosis de adultos mayores en Edomex

Hasta 3 mil automóviles por día ingresan al Centro de Convenciones de Toluca, habilitado como módulo de vacunación para que los adultos mayores de 60 años, sin bajarse de la unidad, pueden ser inmunizados.

"Me siento muy contento porque a través del gobierno del estado y federal nos han facilitado la vacuna para beneficio de todos los mexiquenses. Contento porque te están dando la facilidad de hacer esto aquí", dijo José Luis Jiménez, de 71 años.

Esta sede dispuso la alternativa de que las personas de la tercera edad lleguen en auto hasta el módulo, siempre y cuando sean acompañados por alguien que conduzca y que no reciba el biológico.

"Vengo con mi mamá, muy emocionadas porque por fin se puede vacunar. La complicación de formarte es nada contra el beneficio de tener a tu familiar vacunado", contó Inés Téllez.

El horario de atención es de 9:00 a 17:00 horas, y después de la espera, llegan al módulo de aplicación, donde los adultos mayores de cada vehículo son atendidos por personal del sector salud.

"Es una buena estrategia porque nos garantiza la seguridad, tanto del usuario, como la de nosotros. Los usuarios respetan lo que es la sana distancia y nosotras realizamos la función de la vacuna más rápida y segura", comentó Yaneth Barrera Torres, técnica en Atención Primaria de la Salud (TAPS).

El tiempo de espera no supera la media hora.

Hasta el corte del sábado, en el Estado de México se han aplicado 341 mil vacunas, de las cuales 178 mil 850 corresponden a Ecatepec, municipio de la entidad con el mayor número de dosis suministradas a los adultos mayores.

Personal de salud recomienda mantener el lavado de manos, distancia de dos metros entre personas, cubrebocas y quedarse en casa, ya que el riesgo continúa.