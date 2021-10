Llevar internet a todo México, gran desafío: AMLO

Desde el corazón de la Montaña de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el desafío para su administración es llevar internet a todas las comunidades del país y consolidar servicios de salud en toda la entidad.

"Parecería que es pan comido, tamalitos de chipilín, pero es importantísimo porque cuando tengamos Internet en todo el territorio se va a consolidar la transformación de México, entonces vamos a seguir avanzando con esto y lo otro que nos falta es consolidar el sistema de salud".

En el segundo municipio más pobre y marginado de Guerrero, acompañado de la gobernadora Evelyn Salgado e integrantes del gabinete federal, el Presidente recordó que como parte de la descentralización de dependencias federales la Secretaría de Salud despachará en Acapulco.

"Aquí va a estar en Acapulco a la sede de la Secretaría de Salud, entonces casi le diría al doctor (Jorge) Alcocer si Guerrero no tiene sus servicios de salud bien establecidos, si no hay buenos centros de salud, buenos hospitales, equipos médicos, especialistas, medicinas en Guerrero no sirve nada".

El mandatario aseguró que se reforzarán los programas sociales y proyectos de inversión, entre ellos la construcción de caminos con mano de obra local, por lo que pidió ver el ejemplo de Oaxaca, donde se actúa con honestidad.

"Lo ideal sería como en Oaxaca, entregarle a los gobiernos municipales su presupuesto para el camino y que ellos lo hicieron con la gente, caminos de concreto... Se beneficia el comercio y se reactiva la economía, ah, pero eso demanda honestidad".

Señaló que el programa comenzará en los cinco municipios de la Montaña para ello pidió a las autoridades municipales coordinarse con la gobernadora Salgado.

Como parte de su estrategia de apoyo a Guerrero, el presidente López Obrador dijo que se reforzarán todos los programas sociales.