"Llueven" billetes de 500 pesos en Monclova, Coahuila

MONCLOVA, Coah., octubre 25 (EL UNIVERSAL).- En la ciudad de Monclova, ubicada en la zona centro de Coahuila, ocurrió algo insólito: llovieron billetes de 500 pesos.

Automovilistas y unas cuantas personas que pasaban por el lugar tuvieron la fortuna de atrapar el papel moneda "que caía del cielo".

El suceso extraordinario ocurrió el lunes a las 8:30 horas al norte del Boulevard Harold Pape, donde choferes de carros y camionetas frenaron y se bajaron a recogerlos.

Sobre el hecho, solo algunos testigos se dieron cuenta ya que en la Policía Municipal aseguraron que no tenían reporte alguno al respecto.

"No supimos", aseguró una mujer policía que recibió la llamada y sugirió preguntar en el teléfono de emergencias 911.

Una de las personas en el lugar señaló que los billetes eran de él con lo que logró que algunas personas le dieron el dinero, pero otros se negaron rotundamente a devolverlo.

Algunas personas mencionan como hipótesis que a un automovilista se le abrió un fajo o una paca de billetes de la cajuela o del asiento trasero y no se dio cuenta cuando el viento los esparció por el aire.

Otras consideran que fue un descuido de un delincuente que llevaba el dinero a entregar al jefe de su banda y apurado no tuvo cuidado al envolver los billetes.

Llueven billetes de $500 en el bulevar Pape de #Monclovapic.twitter.com/lcCpLMgpWf — RCG MEDIA (@rcg_media) October 25, 2022