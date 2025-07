Lluvia afecta Cuautitlán

Cuautitlán, Méx.- Una fuerte lluvia ocurrida la tarde y noche del jueves dejó estragos en más de 20 casas del fraccionamiento Santa Elena, donde vecinos de casas en las calles 53 y Retorno 51 resultaron afectadas con daños en muebles y electrodomésticos.

El gobierno municipal informó que trabajan en el levantamiento de un censo para conocer la cantidad exacta de viviendas que presentaron inundación tras la lluvia de 70 milímetros por hora.

“Llovió muy intenso durante una hora y el agua subió muy rápido, se nos metió el agua primero al patio y luego a la casa. El refrigerador, estufa, la sala, todo se echó a perder”, contó Fabiola Jiménez, habitante de la calle 53.

Luis Sánchez también vive en la calle 53 y mencionó que la lluvia dejó afectaciones en electrodomésticos de su vivienda y motocicletas que tenía estacionadas en el patio, ya que es mecánico, además de que la energía eléctrica falló y se quedaron varias sin luz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Se echó a perder mi sala, mi comedor, las sillas. Yo soy mecánico y tengo varias motos ahí y se les metió el agua al motor y ahora yo tengo que absorber esos gastos”, dijo Luis mientras caminaba por entre el agua anegada de la calle, utilizando un par de botas largas de hule.

También hubo afectaciones por la precipitación pluvial en la calle Retorno 51, donde el nivel del agua rebasó rápidamente el nivel de la banqueta y se metió a por lo menos 15 casas.

“Las cuestiones meteorológicas no las sabemos, pero podemos evitarlas al tener las bombas activas. Estaba quemada, ya sabía el gobierno que no servía y la persona que estaba ahí de encargada no avisó. En mi casa el nivel del agua subió a la sala y el comedor”, sostuvo Emilio Sánchez, otro vecino con la casa inundada.

El agua brotaba de las coladeras ante el colapso del sistema de drenaje en el fraccionamiento San Blas y debido a la falla temporal de dos cárcamos.