Lluvias dejan cortes de luz y afectaciones en viviendas de Oaxaca

OAXACA DE JUÁREZ, Oax., julio 12 (EL UNIVERSAL).- La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informó que las lluvias de intensidad variable en las últimas horas en territorio oaxaqueño causaron cortes de luz, caída de postes y afectaciones en viviendas, principalmente en las regiones del Istmo, Cuenca y Sierra Sur.

En la región del Istmo, durante la noche del martes 11 de julio y la madrugada de este miércoles se registraron precipitaciones intensas, vientos y actividad eléctrica en los municipios de Ciudad Ixtepec, Santa María Xadani, Santa María Jalapa del Marqués y San Pedro Comitancillo; en este último, se reportó un corte en el servicio eléctrico, por lo que se avisó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para su intervención.

De acuerdo con el monitoreo realizado por la Delegación Regional de la Cuenca, se presentaron tormentas locales y rachas de vientos fuertes en San Juan Bautista Tuxtepec, donde también se presentó la caída de postes, cortes de energía eléctrica y desprendimiento, hasta el momento de tres viviendas.

En tanto, en San Felipe Jalapa de Díaz, Acatlán de Pérez Figueroa y Santa María Ixcatlán, se reportaron cortes de energía eléctrica debido a las lluvias, mismos que ya están siendo atendidos por personal de la CFE.

Mientras tanto, en la región de la Sierra de Flores Magón, se presentaron lluvias moderadas a intensas con actividad eléctrica y viento ligero a moderado, sin afectaciones considerables.

Finalmente, en el Distrito de Putla, las fuertes lluvias que se presentaron el pasado 11 de julio provocaron cortes en el servicio eléctrico en Santa María Ipalapa y Santa María Zacatepec, mismos que fueron reportados.

Las autoridades de las poblaciones pesqueras Rancho Salinas, Puerto Paloma y Trejo demandaron la ayuda gubernamental para enfrentar las afectaciones que sufrieron por las intensas lluvias y fuertes vientos que dañaron más de 70 viviendas y decenas de artes de pesca.

Los agentes municipales de la pesquería Trejo, Hipólito José Castillo González, de Rancho Salinas, Lisandro Cueto López y de Puerto Paloma, Romer Zavala Castillejo, pidieron el apoyo del gobierno municipal ante la magnitud de los daños.

El presidente municipal de San Pedro Tapanatepec, Humberto Parrazales, dijo que, tras el llamado de auxilio acudió a las localidades afectadas en las que encontró familias ´fuera de sus viviendas porque el viento se llevó los techos. Creo que en total son como mil personas, entre menores de edad y adultos, los que perdieron techo, camas y sillas. Los pescadores perdieron como 40 pangas o canoas, no lanchas, y con esa pérdida no podrán salir a la pesca", añadió.

Ante la desaparición del Fonden, indicó que el gobierno pedirá el apoyo de las autoridades estatales, "pero de inmediato para que la gente no duerma en la intemperie, les vamos a entregar apoyos en efectivo o en especie", dijo. Hay daños por medio millón de pesos, añadió.

Por otro lado, el coordinador regional de Protección Civil en el Istmo, Jesús González Pérez, comentó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que, hasta el mediodía de hoy, ya había restablecido 70% de los cortes.