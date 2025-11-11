Lluvias intensas en Tabasco provocan desbordamiento del río Sierra

VILLAHERMOSA, Tab., noviembre 11 (EL UNIVERSAL).- Las lluvias intensas que se registraron en la zona serrana de Tabasco, con acumulados de hasta 150 milímetros en las últimas 24 horas, han provocado el desbordamiento del río de la Sierra, así como vados y anegaciones en algunas comunidades, reportaron las autoridades.

De acuerdo con el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco (IPCET), las lluvias más significativas se registraron en Tacotalpa, en comunidades como Oxolotán donde llovió 145 milímetros y Tapijulapa con 127 milímetros.

La dependencia señaló que en las subregiones Centro y Chontalpa las precipitaciones alcanzaron los 60 y 75 milímetros.

En un comunicado, precisaron que derivado de la contingencia por lluvias, se atendieron 30 árboles caídos en siete municipios: Centro (1), Cunduacán (6), Comalcalco (6), Nacajuca (7), Jalpa de Méndez (7), Paraíso (2) y Teapa (1).

Asimismo, destaca el retiro de un árbol enorme en Teapa que obstruía un carril de la carretera hacia la ranchería Galeana, restableciéndose la circulación vehicular de manera segura.

De igual manera, puntualizó que se mantiene vigilancia en el kilómetro 47+300 de la carretera Villahermosa–Teapa, donde se formó un vado y el paso continúa con precaución, con estatus a la baja.

Cabe señalar que, ante las lluvias en el estado de Chiapas, producto del Frente Frío No. 13, y debido a los escurrimientos hacia la zona serrana de Tabasco, se ha registrado un incremento en el nivel del agua en la glorieta principal de Jalapa, lo que ha provocado encharcamientos y afectaciones en la circulación vehicular.

Por su parte, el director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Luis Antonio Cabrera, señaló que, las precipitaciones de las últimas horas provocaron el desbordamiento del río de la Sierra, y anegaciones a familias en el ejido La Montaña, en Jalapa.

Refirió que aunque se prevé que continúe el aumento de los ríos debido a los escurrimientos de agua por las lluvias en Chiapas, el descenso será rápido gracias a una mejoría en las condiciones climáticas en Tabasco, donde las lluvias serán menores a los 50 milímetros.

Se detalló que entre el día de ayer y amaneciendo el día de hoy martes, se registraron precipitaciones importantes en la Cuenca Alta del sistema de ríos de la Sierra, en el orden de los 150 mm acumulado en un rango de 24 horas. Esa misma situación también se presentó en la parte norte de Chiapas y está generando que el sistema de ríos de la Sierra, del río Teapa, del río Tacotalpa, del río Puyacatengo y el río Pichucalco y su influencia ya para formar el sistema de ríos de la Sierra, han tenido incrementos importantes hasta 3 metros.

"Se están generando algunos desbordamientos muy cercanos al municipio de Jalapa, pues el ejido Montaña y que ya están afectando a algunas casas, derivado ya de la ausencia de precipitaciones que vamos a tener a partir del día de hoy y lo que resta de estos días, se esperaría que, entre el miércoles en la tarde, jueves en la mañana estaríamos ya teniendo descensos", apuntó.

Cabe señalar, que debido al incremento del río de la Sierra, en el municipio de Jalapa, ha comenzado a desbordar en la zona del malecón de la ciudad, por lo que los habitantes de la zona, han comenzado la colocación de costales con arena, para evitar inundaciones en las casas aledañas.