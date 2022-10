LO: Chetumal quedaría sin Tren Maya

Ciudad de México.- Por conflictos con “líderes ejidales”, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si no hay acuerdo el Tren Maya concluirá en Xpujil y no llegará a Chetumal.

“Ya resolvimos el tramo más difícil [Tramo 5], donde nos querían ponchar el Cancún-Tulum, porque ahí hay muchos intereses. Ahora nos toca libertar el de Tulum a Escárcega, todo el sur que se quedó en el abandono”, expresó ayer.

Recordó que el fin de semana en su gira de trabajo supervisó los avances de la obra y faltan los dos últimos tramos, 6 y 7, que están a cargo de ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, dijo que del tramo de Xpujil a Chetumal hay ejidatarios que quieren que pase el tren, pero condicionado a que la SICT pague una indemnización de cuando se construyó la carretera de Escárcega a Chetumal a inicios de los años 60, una demanda de más de medio siglo.

“Con todo respeto, ya les mandé decir a unos (ejidatarios) de qué querían su nieve, pero aquí es querer hacer su agosto… no es: ‘aquí no pasas si no me das tanto’, eso no se puede, eso es corrupción. Que quede claro que no han querido convocar a asamblea, porque, estoy seguro, la gente y los ejidatarios van a decir sí queremos el Tren Maya”.

Acusó que se trata de dirigentes, “charros, nylon”.