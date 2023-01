Lo detienen por no usar cinturón de seguridad y le hallan más de 1 mdp

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 17 (EL UNIVERSAL).- Mc Dulal Haldar, un hombre presuntamente originario de la India, pero con identificaciones mexicanas, fue detenido con un millón 50 mil pesos de los cuales no pudo acreditar su procedencia. Además, intentó dar dinero a los efectivos para evitar su captura.

Todo ocurrió ayer en calles de la colonia Granada en Miguel Hidalgo, en donde policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito se percataron que en la avenida Ejército Nacional el conductor de una camioneta color blanco, no portaba el cinturón de seguridad y circulaba a exceso de velocidad.

Los uniformados se percataron que en el asiento del copiloto había una mochila color negro, misma que estaba abierta, de la cual se apreciaban varios fajos de billetes de diferentes denominaciones.

El hombre mostró el interior del bolso, el cual contenía alrededor de un millón 50 mil pesos en efectivo, de los cuales no presentó la documentación necesaria que acreditara su posesión legal.

Fue enterado de sus derechos de ley y presentado junto con el dinero ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Al momento de la detención, el hombre ofreció a los oficiales dinero en efectivo para evitar su traslado ante las autoridades ministeriales.