"¿Lo has visto?": familiares tras derrumbe de edificio en Miami

"¿Lo ha visto?" La pregunta se repite una y otra vez en el Centro Comunitario de Surfside, convertido en el epicentro de los esfuerzos de reunificación tras el desplome del edificio Champlain Towers South, la madrugada de este jueves, en Miami, Florida.

A este lugar, ubicado a unas cuadras al norte del condominio colapsado, se trasladan decenas de personas en busca de noticias de sus seres queridos. Han pasado muchas horas desde que, a la 1:30 de la madrugada, una parte del Champlain colapsó, y aún no se sabe nada de al menos 99 personas.

La cifra ha ido aumentado al paso del tiempo. En un primer momento se habló de 51, pero es difícil saberlo. En el complejo viven no sólo residentes de tiempo completo, sino personas que pasan temporadas allí, huyendo del frío, gente que renta, que sólo se queda unos días, o semanas.

El Centro Comunitario es un hervidero de personas que van y vienen, celular en mano, pidiendo información, avisando que encontraron a alguien. Allí están también, quienes lograron salir del edificio, por su pie, o rescatados desde sus balcones.

Las autoridades alejan a los periodistas, a la vez que atienden a los que llegan. Como Soriya Cohen, cuyo esposo, Brad, cirujano ortopédico, y su cuñado, están entre los desaparecidos. No responden sus teléfonos, dice la mujer angustiada a un periodista de ABC.

Otra mujer que estaba en el lugar comenzó a sentirse mal y tuvieron que llevársela en camilla.

La gente está en shock. Hasta el momento, 102 personas han sido localizadas. Las autoridades piden paciencia, advierten que los trabajos de rescate continúan, comparten video de bomberos trabajando en el lugar, pero la desesperación de las familias y los amigos de los desaparecidos aumenta.

Tanto, que se pidió el apoyo de perritos de terapia. Entran al Centro Comunitario para ayudar a calmar a las familias, sobre todo a los niños.

Quienes encuentran a sus seres queridos se abrazan. Se escuchan gritos de alivio. Otros, de lejos, los miran con tristeza. Aún no hay noticias de los suyos.