Lo hizo otra vez: "Lady Racista" es exhibida agrediendo a mujer policía

Luego de que Ximena se hiciera viral por insultar con comentarios racistas a un agente de tránsito en la Ciudad de México, un nuevo video difundido en redes sociales reavivó la controversia. En la grabación, la modelo agrede verbalmente a una trabajadora de seguridad privada.

El caso ha escalado a las autoridades y vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre racismo, clasismo y discriminación en el país.

"Lady Racista" vuelve a ser exhibida: segundo video con agravios se hace viral

El nombre de Ximena Pichel sigue generando indignación en redes sociales. La modelo argentina, residente en la Ciudad de México, es nuevamente señalada por su conducta ofensiva luego de la publicación de un segundo video en el que arremete contra una guardia de seguridad.

La grabación fue compartida por una cuenta de TikTok creada específicamente para denunciar sus actos, bajo el nombre "Haters de Ximena Pichel", sin embargo, la cuenta ya fue borrada pero el video se viralizo por otras redes sociales tales como X (anteriormente Twitter).

En el nuevo clip, se observa a Ximena Pichel exigiendo que le abran la puerta, presuntamente del estacionamiento del edificio donde reside. Durante el altercado, le arrebata el celular a una guardia de, quien le pide que se lo devuelva.En lugar de responder con calma, Pichel lanza insultos de carácter clasista, acusando a la trabajadora de ser "floja" y utilizando un lenguaje agresivo. "Me vale ver... No te voy a dar nada", se le escucha gritar, visiblemente alterada por la negativa a abrirle la puerta.En el video también se le oye gritar que los guardias "no hacen nada" y amenaza con no devolver el teléfono hasta que le permitan el acceso.Uno de los compañeros de la guardia accede finalmente a abrir, momento en el que Pichel concluye con otra expresión ofensiva dirigida a la mujer: "Porque esta pinc.. gata de mier..., pinc..huevona".Este nuevo episodio ocurre pocos días después del incidente que le ganó el apodo de "" en redes sociales, luego de ser captada insultando a un agente de tránsito con expresiones como "pinche negro", "naco" y "odio a los negros como tú", mientras este intentaba aplicar una multa por infracción de estacionamiento.Aquella agresión tuvo lugar el 5 de julio de 2025, en la colonia Condesa, y fue ampliamente condenada tanto por ciudadanos como por autoridades.-----Ximena Pichel ofreció disculpas por el primer videoDías antes de que este nuevo video se hiciera público, Ximena Pichel publicó un mensaje en redes sociales en el que ofrecía disculpas por sus palabras en el primer incidente. En esa grabación, del 5 de julio, Pichel fue captada insultando a unde la Secretaría deCiudadana (SSC) que intentaba colocarle una infracción de tránsito.En su comunicado, la modelo reconoció que se comportó de manera inapropiada y aseguró que se encontraba bajo una fuerte carga emocional. Dijo estar arrepentida y dispuesta a asumir las consecuencias legales y sociales de sus actos. Afirmó que su conducta no representa sus valores y que lamenta profundamente haber ofendido a alguien con sus palabras.A pesar de esta declaración, la aparición de un segundo video con un patrón similar de agresión verbal ha generado cuestionamientos sobre la sinceridad de su disculpa y la gravedad de sus acciones.-----Reacciones oficiales y consecuencias legalesTras la viralización del primer video, el oficial agredido interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, calificaron el acto como inaceptable y exigieron que se investigue a fondo.La conducta de Pichel podría ser considerada como un acto de discriminación, contemplado en el Código Penal local, lo cual podría derivar en sanciones legales como prisión, trabajos comunitarios o incluso su deportación, dado su estatus migratorio.El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) también abrió una investigación. En paralelo, activistas y usuarios en línea han impulsado campañas para que se refuercen los mecanismos institucionales de sanción ante comportamientos discriminatorios.