“¡Lo logramos!”; defienden los libros de texto

Ciudad de México.- Con un “¡lo logramos!”, el director de Materiales Educativos de la Secretaria de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro, defendió el contenido de los nuevos libros de texto gratuitos y reconoció que los materiales contienen 20 errores, pero los minimizó y sostuvo que deberían considerarse como “áreas de oportunidad”.

En la primera conferencia de prensa vespertina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional para defender los textos, Arriaga mostró una lámina que se incluyó en los libros que se elaboraron en la administración del extitular de la SEP, Emilio Chuayffet, que muestra 107 errores.

“Tuvieron que despedir a Chuayffet, ¿no? Y que se acabó todos los mercados con su nombre, y todas las unidades habitacionales que tiene en todo el país, desaparecieron por los errores. No, no pasó eso, no pasó nada, tan sólo fue una fe de erratas donde están ahí los errores, 107”, dijo.

Expresó que los errores, como el cambio de fecha de nacimiento de Benito Juárez, son áreas de oportunidad. “Hay un proceso donde se corrigen los materiales, y yo no les diría errores, yo les diría áreas de oportunidad. Sí tiene áreas de oportunidad, como lo han tenido todos los libros de texto”, comentó.

Añadió que el culpable de dichos errores es el director general y no los maestros. Insistió en que los errores en los libros de texto gratuitos actuales no son más de 20, que equivalen a 0.09%, y “estamos contando sólo páginas, si contamos palabras, si contamos caracteres, el número se hace todavía más pequeño”.

En su oportunidad, la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, señaló que las escuelas particulares también están incluidas en el plan de estudios 2020-2022, y también se les entregan libros de texto gratuito.

“Las escuelas particulares también están incluidas en este plan de estudios, ellos lo tienen que considerar el plan sintético, el programa analítico, los libros de texto gratuitos también se entregan a los alumnos y alumnas de escuelas particulares”, refirió en conferencia de prensa.

“Les quiero decir a los padres y madres de familia que la educación que impulsa este gobierno es científica, humanista e inclusiva. Con este nuevo modelo reflexionamos sobre qué tipo de seres humanos para lograr la patria que necesitamos”, resaltó.

Informó que los libros de texto serán enviados a todas las entidades, y serán con los que iniciarán clases el 28 de agosto.